Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак на заседании кабинета министров страны, передает BBC.

Британский премьер сказал, что пришел к такому выводу, изучив подход Великобритании к конфликту после того, как стал в октябре прошлого года премьер-министром.

По словам Сунака, есть возможность активизировать международную поддержку Украины.

"Премьер-министр сказал, что теперь стало понятно: Россия не владеет инициативой, и у международных партнеров появилась возможность активизировать усилия по обеспечению крепкого мира для Украины", – сообщил офис премьер-министра после того, как Сунак обсудил Это вопрос с лидерами США, Германии, Франции и Италии.

Как сообщается, эта новая стратегия Великобритании по активизации поддержки будет включать в себя более активные дипломатические усилия и планирование восстановления Украины после завершения военного конфликта.

Напомним, Великобритания планирует изучить опыт Канады по конфискации российских активов.

Также планирует отдать Украине £2,3 млрд российского олигарха Абрамовича, полученные от продажи "Челси".

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