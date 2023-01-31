Премьер Британии призвал активизировать международную поддержку Украины
Длительное военное противостояние России с Украиной сыграет на руку только России, поэтому нужно активизировать международную поддержку Украины для достижения крепкого мира
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак на заседании кабинета министров страны, передает BBC.
Британский премьер сказал, что пришел к такому выводу, изучив подход Великобритании к конфликту после того, как стал в октябре прошлого года премьер-министром.
По словам Сунака, есть возможность активизировать международную поддержку Украины.
"Премьер-министр сказал, что теперь стало понятно: Россия не владеет инициативой, и у международных партнеров появилась возможность активизировать усилия по обеспечению крепкого мира для Украины", – сообщил офис премьер-министра после того, как Сунак обсудил Это вопрос с лидерами США, Германии, Франции и Италии.
Как сообщается, эта новая стратегия Великобритании по активизации поддержки будет включать в себя более активные дипломатические усилия и планирование восстановления Украины после завершения военного конфликта.
- Напомним, Великобритания планирует изучить опыт Канады по конфискации российских активов.
- Также планирует отдать Украине £2,3 млрд российского олигарха Абрамовича, полученные от продажи "Челси".
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