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Премьер Британии пообещал в 2023 году вместе с Украиной бороться против "жестокости Путина"

31 декабря, 2022 суббота
14:05
Мир

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предупредил сограждан, что проблемы, перед которыми они оказались, не исчезнут в 2023 году и пообещал продолжить поддержку Украины

Об этом сообщает The Times со ссылкой на новогоднее поздравление Риши Сунака.

"Только лишь мы оправились от беспрецедентной глобальной пандемии, Россия начала варварское и незаконное вторжение в Украину. Это имело глубокое экономическое влияние по всему миру, от которого не застрахована и Великобритания", - подчеркнул он.

Премьер Великобритании отметил, что проблемы, вставшие перед миром в 2022 году не исчезнут в следующем году.

"Но 2023 год даст нам возможность продемонстрировать лучшее, что есть в Британии, на мировой арене, продолжая стоять вместе с нашими украинскими друзьями против жестокости Путина и защищая свободу и демократию везде, где мы будем считать, что они находятся под угрозой", - добавил он.

Кроме того, Сунак также упомянул грядущую коронацию Чарльза ІІІ, выразив надежду, что Великобритания "объединится с гордостью вокруг всего, что делает эту страну величественной".

  • 30 декабря посол США в Украине Бриджит Бринк в новогоднем обращении к украинцам заявила, что расположение ее страны к Украине остается "железным" . По словам посла, дух Украины продолжает вдохновлять мир в общем стремлении к лучшему будущему.
  • 31 декабря премьер-министр Финляндии Санна Марин посвятила собственное обращение по случаю Нового года, в частности, войне России против Украины и поддержке граждан нашей страны. "От нас и дальше будут требовать проявления силы и мужества. Мы будем помогать до тех пор, пока украинцы будут нуждаться в нашей помощи. Вопрос украинцев – это наш вопрос", - подчеркнула она.

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