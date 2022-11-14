Об этом сообщает The Telegraph.

Он считает, что странам следует продолжать снижать зависимость от российских энергоносителей и производить больше продовольствия.

План Сунака состоит из пяти пунктов:

Продолжение поддержки тем, кому она больше всего нужна зимой. Премьер отметил, что Великобритания продолжает помогать Украине, своим гражданам в плане счетов за электроэнергию, а также принимает меры по предотвращению голода в мире

Страны, у которых есть возможность, должны производить больше продовольствия и высвобождать запасы. Сунак обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия и поддержал усилия ООН по продлению зернового соглашения

Обеспечение безопасности цепочек снабжения и быстрый отказ от энергозависимости от таких стран, как Россия

Остаться приверженными продвижению свободных рынков и открытой глобальной экономике.