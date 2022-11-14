Премьер Британии назвал РФ изгоем и предложил план по экономической изоляции страны
Премьер-министр Британии Риши Сунак назвал Россию "страной-изгоем" и предложил план из 5 пунктов по снижению ее влияния на экономику мира
Об этом сообщает The Telegraph.
Он считает, что странам следует продолжать снижать зависимость от российских энергоносителей и производить больше продовольствия.
План Сунака состоит из пяти пунктов:
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Продолжение поддержки тем, кому она больше всего нужна зимой. Премьер отметил, что Великобритания продолжает помогать Украине, своим гражданам в плане счетов за электроэнергию, а также принимает меры по предотвращению голода в мире
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Страны, у которых есть возможность, должны производить больше продовольствия и высвобождать запасы. Сунак обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия и поддержал усилия ООН по продлению зернового соглашения
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Обеспечение безопасности цепочек снабжения и быстрый отказ от энергозависимости от таких стран, как Россия
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Остаться приверженными продвижению свободных рынков и открытой глобальной экономике.
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Выявлять тех, кто использует свои возможности, чтобы создать кредитные ловушки для развивающихся стран (политика при которой страна-кредитор увеличивает свое влияние путем увеличения долга страны-заемщика), а также заняться устранением причин роста инфляции.
Ранее Риши Сунак пообещал на саммите Большой двадцатки бросить вызов режиму Владимира Путина.
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