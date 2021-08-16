Премьер Британии Джонсон призвал мировое сообщество не признавать власть "Талибана" в Афганистане
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал "недопустимым шагом" признание движения Талибан легитимной властью в Афганистане
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Мы не хотим, чтобы кто-нибудь и" Талибан "установили официальные отношения", - заявил Джонсон.
Он добавил, что ООН и НАТО надо действовать вместе в этой ситуации.
Джонсон признал, что власть в Афганистане изменилась.
"Никто не хочет, чтобы Афганистан стал средой для террора или откатился назад к ситуации до 2001 года", - подчеркнул премьер.
До 2001 года на территории Афганистана был непризнанный исламский эмират.
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