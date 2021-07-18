Премьер Британии Джонсон пошел на самоизоляцию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пошел на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусом министром здравоохранения Саджидом Джавидом
Об этом сообщает Радио Свобода .
Борис Джонсон пошел на самоизоляцию вместе с министром финансов Риши Сунак после того, как стало известно, что они контактировали с человеком, инфицированным коронавирусом.
Офис Джонсона объявил, что двое политиков контактировали с больным COVID-19, не разглашая лицо этого человека. Впрочем, накануне министр здравоохранения Саджид Джавид сообщил, что получил положительный тест. Газета Sunday Times утверждает, что 16 июля Джонсон имел продолжительную встречу с Джавидом.
Джонсон пошел на изоляцию в загородной резиденции премьер-министра Чекерс.
В апреле 2020 года британский премьер перенес коронавирус.
- Напомним, 17 июля министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заболел коронавирусом, несмотря на наличие двух прививок от болезни.
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