Премьер Британии Джонсон на этой неделе посетит страны НАТО, чтобы обсудить эскалацию агрессии РФ по Украине

Об этом сообщает Politico .



В заявлении британского правительства отмечается, что в конце этой недели премьер-министр Великобритании снова поедет в материковую Европу, чтобы "укрепить и расширить западный альянс".



"Еще есть окно возможностей для деэскалации и дипломатии, и премьер-министр продолжит без устали работать вместе с нашими союзниками, чтобы заставить Россию отступить от границы", - заявил спикер Даунинг-стрит.



Министр обороны Бен Уоллес, прервавший отпуск из-за ухудшения ситуации вокруг Украины и России, также встретится с коллегами в Брюсселе.



Отмечается, что Финляндия и Швеция не являются членами альянса НАТО, и поэтому на них не распространяется положение о коллективной обороне, но они сотрудничают с Альянсом для обмена дополнительной информацией и координации обучения и обучения.



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