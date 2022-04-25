Премьер Болгарии анонсировал визит в Киев
Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков анонсировал визит в Киев с правительственной делегацией
Об этом сообщает btvnovinite.bg .
"Мы ожидаем выехать в Киев в среду (27 апреля, - ред), поездки туда особенные, потому что идет война. Мы поедем в Польшу, а оттуда я не скажу каким именно маршрутом, но будет подготовка, чтобы ехать ночью и добраться до столицы" - сказал Петков.
Он добавил, что Болгария передаст Украине военную амуницию.
"Во-первых, мы передадим шлемы и жилеты, которые обещали от Совета министров. Много или мало – это помощь. Во-вторых, коалиция должна вместе поддержать Украину. Быть там – это символ" – заявил премьер.
Также он намерен обсудить реальные потребности украинцев, чтобы решить, что может дать Болгария.
"Лично я был бы рад оказать военную помощь Украине, но как у премьер-министра моей первой задачей является сделать так, чтобы эта коалиция вышла на общую позицию", - сказал Петков.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.73
Покупка 30.73Продажа 32
-
EUR
Покупка 33.17Продажа 34.72
- Актуальное
- Важное