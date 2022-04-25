Премьер Болгарии анонсировал визит в Киев

Об этом сообщает btvnovinite.bg .

"Мы ожидаем выехать в Киев в среду (27 апреля, - ред), поездки туда особенные, потому что идет война. Мы поедем в Польшу, а оттуда я не скажу каким именно маршрутом, но будет подготовка, чтобы ехать ночью и добраться до столицы" - сказал Петков.



Он добавил, что Болгария передаст Украине военную амуницию.

"Во-первых, мы передадим шлемы и жилеты, которые обещали от Совета министров. Много или мало – это помощь. Во-вторых, коалиция должна вместе поддержать Украину. Быть там – это символ" – заявил премьер.

Также он намерен обсудить реальные потребности украинцев, чтобы решить, что может дать Болгария.

"Лично я был бы рад оказать военную помощь Украине, но как у премьер-министра моей первой задачей является сделать так, чтобы эта коалиция вышла на общую позицию", - сказал Петков.