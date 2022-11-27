Об этом отчитался глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в телеграме.

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо 26 ноября впервые приехал в Украину, на следующий день он побывал в Киевской области.

"Посетили место массового захоронения людей, убитых и замученных россиянами, возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче", - сообщил Алексей Кулеба.

Он также сообщает, что министр увидел Бородянку, почти разрушенную после российской оккупации.

По словам главы ОВА, Александер де Кроо "восхищается стойкостью и волей украинцев".

"Я благодарен стране-союзнице за поддержку и помощь нашему государству во время войны", - пишет Алексей Кулеба.

Напомним, Бельгия передала Украине грантовый взнос в размере 4,96 млн евро на специальный счет, администрируемый Международным валютным фондом.

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