Премьер Бельгии посетил Бучу и Бородянку
Премьер-министр Королевства Бельгия Александер де Кроо 27 ноября 2022 года побывал в Киевской области. Он увидел место массового захоронения людей после российской оккупации
Об этом отчитался глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в телеграме.
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо 26 ноября впервые приехал в Украину, на следующий день он побывал в Киевской области.
"Посетили место массового захоронения людей, убитых и замученных россиянами, возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче", - сообщил Алексей Кулеба.
Он также сообщает, что министр увидел Бородянку, почти разрушенную после российской оккупации.
По словам главы ОВА, Александер де Кроо "восхищается стойкостью и волей украинцев".
"Я благодарен стране-союзнице за поддержку и помощь нашему государству во время войны", - пишет Алексей Кулеба.
- Напомним, Бельгия передала Украине грантовый взнос в размере 4,96 млн евро на специальный счет, администрируемый Международным валютным фондом.
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