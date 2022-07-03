Премьер Австралии рассказал о пакете усиленной помощи Украине в размере 100 миллионов долларов

Об этом Албаниз заявил во время первого в истории визита руководителя австралийского правительства в Киев.

"Сегодня мы объявляем дополнительные 100 миллионов долларов в виде военно-технической помощи. Мы уже дали 390 миллионов долларов", – сообщил он.

Вместе с этим Австралия предоставит Украине 14 БТР, 20 бронетранспортеров Bushmaster (теперь их общее количество, предоставленное страной, составит 60 единиц), а также другое военное оборудование в соответствии с запросами Украины, в том числе беспилотники.

Кроме того, Албаниз подчеркнул, что в дальнейшем Австралия будет оказывать помощь пограничным войскам, чтобы улучшать их оборудование и уровень кибербезопасности и, соответственно, контроль над границами.

Он подчеркнул, что Украина защищает международный правопорядок, в котором существуют остальные страны, поэтому Австралия рада помочь украинцам.

1 июля Австралия призвала РФ вернуть Украине полный контроль над ядерными объектами. Австралия также подчеркнула, что оккупация гражданских ядерных объектов противоречит целям статьи 1 Объединенной конвенции, а действия РФ представляют огромную угрозу ядерной безопасности АЭС, в том числе безопасному обращению с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами.

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