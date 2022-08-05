Об этом пишет российское издание КоммерсантЪ.

По словам пашиняна, "ряд событий, произошедших в Нагорном Карабахе с 2020 года, в том числе и в последние дни, вызывают у армянской общественности вопросы относительно содержания и характера миротворческой операции в Нагорном Карабахе".

"В этом контексте возникает крайняя потребность в согласовании деталей миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Это следовало сделать параллельно развертыванию миротворцев в регионе", — считает Пашинян.

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Глава армянского правительства обвинил Азербайджан в препятствовании этому процессу. Армянский премьер считает, что "для полной реализации миротворческого мандата" достаточно подписей Еревана и Москвы. Он предложил принять меры по международному утверждению этого мандата или наделить миротворцев "широким международным мандатом".

То есть Пашинян, в сущности, требует, чтобы российские военные участвовали в боевых действиях на стороне непризнанного Карабаха и армянской армии.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев также высказал свои претензии к российскому министерству обороны. Он заявил, что оно не выполнило обещаний, согласно которым по двуязычиям от 10 ноября 2010 года армянские военные должны были покинуть Нагорный Карабах. Однако это не было сделано.

3 августа в Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными, в результате которой погибли и ранены с обеих сторон. Президент непризнанной республики Араик Арутюнян объявил в Нагорном Карабахе частичную военную мобилизацию. Отметим, что причиной обострения ситуации стало требование Азербайджана уволить Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом. Армения назвала это нарушением предыдущих мирных соглашений.

В свою очередь, вооруженные силы Азербайджана сообщили, что операция, которую они начали, прошла успешно, они захватили ряд ключевых высот и требуют полного вывода войск Армении и других вооруженных формирований из непризнанной республики.

После этого Армения призвала международное сообщество принять меры по пресечению агрессивных действий Азербайджана и запустить для этого необходимые международные механизмы.

Позже представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия.

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