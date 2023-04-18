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Премьер Армении Пашинян выразил готовность отказаться от претензий на Нагорный Карабах

18 апреля, 2023 вторник
21:45
Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул готовность Еревана заключить мирное соглашение с Азербайджаном со взаимным признанием территориальной целостности, что на практике означает отказ от признания независимости Нагорного Карабаха

Об этом Пашинян сказал во время выступления в парламенте во вторник.

"Мир возможен, если мы во всех своих международных отношениях четко зафиксируем не только сегодня, но и на будущее, что признаем Республикой Армения территорию площадью 29,8 тысяч квадратных километров, а точнее территорию Армянской ССР, в рамках которой мы получили независимость в 1991 году, и что у нас нет и никогда не будет территориальных претензий ни к одной стране".

Он подчеркнул, что это положение было согласовано с азербайджанской стороной на последних встречах высокого уровня в октябре 2022 года в Праге и Сочи.

"Хочу повторно подтвердить, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР как Республику Армения", – добавил Пашинян.

Этот шаг фактически означает признание суверенитета Баку над Нагорным Карабахом, который в советские времена входил в состав Азербайджана. При этом еще в прошлом году на фоне уличных протестов Ереван такую возможность отвергал.

Азербайджанское должностное лицо на условиях анонимности заявило Politico, что Баку приветствует заявление Пашиняна и надеется, что это означает его готовность подписать мирное соглашение, которое также будет предусматривать "вывод войск" из Нагорного Карабаха.

Армения отрицает свое военное присутствие в регионе, утверждая, что там базируются карабахские силы самообороны.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил проживающих в Карабахском регионе армян перед выбором. Они должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать другое место для проживания.

Также сегодня, 18 апреля, Никол Пашинян встретился с заместителем помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Эрикой Олсон. Они обсудили вопросы, связанные с Нагорно-Карабахским конфликтом, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Кроме этого, Пашинян заявил, что надеется на скорое открытие армяно-турецкой границы, закрытой в 1993 году по инициативе Анкары, которая пошла на этот шаг в знак протеста против конфликта в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах является частью международно признанной территории Азербайджана, хотя после распада СССР армяне, которые там составляют большинство, провозгласили его независимым государством при поддержке РФ.

Вопрос Нагорного Карабаха в очередной раз возник после шестинедельной войны 2020 года между Арменией и Азербайджаном, по результатам которого значительная часть этой территории перешла под фактический контроль Баку, а остальные были соединены с Арменией единственной дорогой – Лачинским коридором – под защитой миротворцев России.

В последние месяцы Азербайджан активизировал боевые действия в регионе, постепенно перебирая под контроль все большую территорию непризнанного Нагорного Карабаха, в том числе Лачинский коридор. Кроме того, с конца прошлого года дорогу блокируют якобы экологические активисты, подозреваемые в связях с Баку.

Россия сначала самоустранилась от помощи Армении в рамках ОДКБ, а затем ее отстранили от переговорного процесса США и ЕС.

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