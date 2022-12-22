Об этом сообщает армянская служба Радио Свобода со ссылкой на заявление армянского премьера Никола Пашиняна.

По его словам, согласно пункту 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор находится под контролем так называемых "миротворческих сил" Российской Федерации в Нагорном Карабахе, и Азербайджан гарантирует безопасность передвижения граждан, транспортных средств и грузов через Лачинский коридор.

Назвав действия Азербайджана по блокированию Лачинского коридора незаконными, премьер-министр Армении подверг критике Россию, подчеркнув, что Москва фактически не выполняет своих обязательств в рамках трехстороннего соглашения.

"На сегодняшний день это не воплощается в жизнь. Трехстороннее соглашение не выполняют также миротворцы. Конечно, это связано с действиями Азербайджана, но от этого смысл не меняется, потому что российские миротворцы ответственны за то, чтобы не допускать такого беззакония и, в частности, удерживать Лачинский коридор", - сказал армянский премьер.

Премьер Армении призвал "активно работать в вопросе направления в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссии ООН или ОБСЕ, или Минской группы ОБСЕ по установлению фактов".

13 сентября на границе между Арменией и Азербайджаном начались обстрелы из минометов и тяжелой артиллерии. В тот же день премьер-министр Армении Пашинян попросил у Путина и ОДКБ помощи в разрешении конфликта с Азербайджаном.

Страны ОДКБ не встали на защиту Армении, выразили свои соболезнования и создали "рабочую группу". Из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном Франция созвала Совбез ООН.

5 октября Армения и Азербайджан при посредничестве США обсудили мирное соглашение . А 6 октября страны и Евросоюз согласовали размещение гражданской миссии ЕС на границе, которая будет работать совместно с комиссиями по делимитации.

13 октября Армения и Азербайджан при посредничестве США обсудили сроки заключения мирного договора и делимитации границы между Баку и Ереваном.

Главы МИД Евросоюза поддержали гражданскую миссию по решению проблем на границе между Арменией и Азербайджаном.

12 декабря Лачинский коридор - единственный связывающий Армению с Нагорным Карабахом дорогу - закрыли для проезда из-за протеста граждан Азербайджана, требующих остановить вывоз из региона полезных ископаемых. Днем позже Азербайджан перекрыл поставки газа из Армении в Нагорный Карабах.

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