Премьер Армении Пашинян обвинил Россию в невыполнении миротворческих обязательств в Карабахе
Премьер Армении Никол Пашинян обвинил "миротворцев" РФ в связи с перекрытием Лачинского коридора – единственной дороги, связывающей Армению с Нагорным Карабахом
Об этом сообщает армянская служба Радио Свобода со ссылкой на заявление армянского премьера Никола Пашиняна.
По его словам, согласно пункту 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор находится под контролем так называемых "миротворческих сил" Российской Федерации в Нагорном Карабахе, и Азербайджан гарантирует безопасность передвижения граждан, транспортных средств и грузов через Лачинский коридор.
Назвав действия Азербайджана по блокированию Лачинского коридора незаконными, премьер-министр Армении подверг критике Россию, подчеркнув, что Москва фактически не выполняет своих обязательств в рамках трехстороннего соглашения.
"На сегодняшний день это не воплощается в жизнь. Трехстороннее соглашение не выполняют также миротворцы. Конечно, это связано с действиями Азербайджана, но от этого смысл не меняется, потому что российские миротворцы ответственны за то, чтобы не допускать такого беззакония и, в частности, удерживать Лачинский коридор", - сказал армянский премьер.
Премьер Армении призвал "активно работать в вопросе направления в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссии ООН или ОБСЕ, или Минской группы ОБСЕ по установлению фактов".
- 13 сентября на границе между Арменией и Азербайджаном начались обстрелы из минометов и тяжелой артиллерии. В тот же день премьер-министр Армении Пашинян попросил у Путина и ОДКБ помощи в разрешении конфликта с Азербайджаном.
- Страны ОДКБ не встали на защиту Армении, выразили свои соболезнования и создали "рабочую группу". Из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном Франция созвала Совбез ООН.
- 5 октября Армения и Азербайджан при посредничестве США обсудили мирное соглашение . А 6 октября страны и Евросоюз согласовали размещение гражданской миссии ЕС на границе, которая будет работать совместно с комиссиями по делимитации.
- 13 октября Армения и Азербайджан при посредничестве США обсудили сроки заключения мирного договора и делимитации границы между Баку и Ереваном.
- Главы МИД Евросоюза поддержали гражданскую миссию по решению проблем на границе между Арменией и Азербайджаном.
- 12 декабря Лачинский коридор - единственный связывающий Армению с Нагорным Карабахом дорогу - закрыли для проезда из-за протеста граждан Азербайджана, требующих остановить вывоз из региона полезных ископаемых. Днем позже Азербайджан перекрыл поставки газа из Армении в Нагорный Карабах.
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