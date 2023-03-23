Премьер Армении Пашинян анонсировал подписание мирного соглашения с Азербайджаном

Об этом он написал в твиттере.

"Между Арменией и Азербайджаном будет мирный договор, и он будет базироваться на общих официальных заявлениях, принятых на самом высоком уровне. Нового обострения не будет! Международное сообщество должно решительно поддержать этот нарратив", - говорится в сообщении.