Премьер Армении Пашинян анонсировал подписание мирного соглашения с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Николо Пашинян анонсировал заключение мирного соглашения с Азербайджаном и пообещал, что нового обострения между странами не будет
Об этом он написал в твиттере.
"Между Арменией и Азербайджаном будет мирный договор, и он будет базироваться на общих официальных заявлениях, принятых на самом высоком уровне. Нового обострения не будет! Международное сообщество должно решительно поддержать этот нарратив", - говорится в сообщении.
- Напомним, 13 сентября 2022 года на границе между Арменией и Азербайджаномначались обстрелы из минометов и тяжелой артиллерии. В тот же день премьер-министр Армении Пашинян попросил у Путина и контролируемой Россией ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности – ред.) помощи в урегулировании конфликта с Азербайджаном. Однако страны ОДКБ не встали на защиту Армении, выразили свои соболезнования и создали "рабочую группу".
- Совет ЕС по иностранным делам 17 октября принял решение о создании Мониторингового потенциала ЕС в Армении (EUMCAP) путем развертывания в Армении наблюдателей ЕС по мониторинговой миссии ЕС в Грузии (EUMM). В ноябре Пашинян устроил демарш на саммите ОДКБ, отказавшись подписывать совместные документы. Министр иностранных дел Армении в письме Боррелю 27 декабря 2022 года призвал ЕС развернуть гражданскую миссию в Армении.
- А 23 января 2023 года Совет ЕС принял решение о создании гражданской миссии Евросоюза EUMA. 20 февраля она заработала в Армении.
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