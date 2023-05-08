Премьер Армении и президент Казахстана собираются в Москву на парад

Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Армении.

"Премьер-министр примет участие в предстоящих мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне", – говорится в сообщении.

Также пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил о поездке казахстанского лидера в Москву 8-9 мая. В рамках визита Токаев 9 мая примет участие в параде Победы. Он уже посетил Ржевский мемориал в Тверской области и братскую могилу в селе Трубино, где похоронен брат его отца.

"Российская сторона пригласила на мероприятие глав стран-членов СНГ", - написал Желдибай.