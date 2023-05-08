Премьер Армении и президент Казахстана собираются в Москву на парад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев по приглашению президента РФ Владимира Путина 8-9 мая совершат рабочий визит в Москву, в рамках которого примут участие в параде Победы
Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Армении.
"Премьер-министр примет участие в предстоящих мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне", – говорится в сообщении.
Также пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил о поездке казахстанского лидера в Москву 8-9 мая. В рамках визита Токаев 9 мая примет участие в параде Победы. Он уже посетил Ржевский мемориал в Тверской области и братскую могилу в селе Трубино, где похоронен брат его отца.
"Российская сторона пригласила на мероприятие глав стран-членов СНГ", - написал Желдибай.
- 24 апреля в министерстве обороны Казахстана сообщили, что в этом году проведение военного парада 9 мая не планируется.
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