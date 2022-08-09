Об этом молдавский чиновник рассказал в интервью The Times.

По словам Серебряна, это, а также – заявления представителей непризнанного Приднестровья о "желании воссоединиться с Россией" – могут быть прелюдией к военному вторжению РФ. Заместитель премьер-министра Молдовы заявил, что это явная провокация.

"Это они впервые такое сказали. Война в Украине означает, что мы беспокоимся, что речь идет не просто о заявлении, а о своего рода прелюдии к операции в Молдове", – заявил Серебрян.

Он добавил, что Молдова "сделаем все во избежание военной конфронтации, но это не на 100% зависит от Кишинева".

"Мы были удивлены, некоторые местные политики в последние несколько недель были напряжены, мы обеспокоены, что есть определенная синергия между "минированиями", новой риторикой из Гагаузии, новой, более агрессивной риторикой из Тирасполя – мы считаем, что между ними есть связь ", – добавил Серебрян.

29 июля президент Молдовы Мая Санду заявила, что в случае распространения агрессии РФ на территории Молдовы Кишинев обратится за помощью в Румынию.

28 июля в Молдове продолжили чрезвычайное положение из-за войны в Украине.

22 июля глава приднестровского МИД Виталий Игнатьев заявил, что Тирасполь намерен добиваться независимости с последующим присоединением к России. Молдова надеется на мирное разрешение конфликта.

12 июля молдавское издание Zona de securitate сообщило, что жителей непризнанного Приднестровья вербуют в российскую армию. Рекрутам обещают зарплату в размере 30 тысяч рублей.