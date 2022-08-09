Прелюдия войны. В Молдове встревожены заявлениями Приднестровья о желании присоединиться к России - The Times
Заместитель премьер-министра Молдовы Олег Серебрян прокомментировал заявления Тирасполя и сообщения о минировании важных объектов в стране.
Об этом молдавский чиновник рассказал в интервью The Times.
По словам Серебряна, это, а также – заявления представителей непризнанного Приднестровья о "желании воссоединиться с Россией" – могут быть прелюдией к военному вторжению РФ. Заместитель премьер-министра Молдовы заявил, что это явная провокация.
"Это они впервые такое сказали. Война в Украине означает, что мы беспокоимся, что речь идет не просто о заявлении, а о своего рода прелюдии к операции в Молдове", – заявил Серебрян.
Он добавил, что Молдова "сделаем все во избежание военной конфронтации, но это не на 100% зависит от Кишинева".
"Мы были удивлены, некоторые местные политики в последние несколько недель были напряжены, мы обеспокоены, что есть определенная синергия между "минированиями", новой риторикой из Гагаузии, новой, более агрессивной риторикой из Тирасполя – мы считаем, что между ними есть связь ", – добавил Серебрян.
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