Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Прекурсоры на 50 млн грн и оружие: в Киевской области разоблачили группу наркодельцов

Прекурсоры на 50 млн грн и оружие: в Киевской области разоблачили группу наркодельцов

22 августа, 2023 вторник
18:02
Криминал

Нацполиция разоблачила в Киевской области преступную организацию, которая производила и распространяла запрещенные наркотические вещества

Об этом сообщает пресс-служба Нациполиции.

Во время более 50 обысков правоохранители изъяли инструменты и приборы для изготовления наркотиков, каннабис, около 10 кг кристаллического вещества "Альфа-PVP", большое количество канистр разного литража и бочки вместимостью по 205 л, заполненные прекурсорами, из которых можно было изготовить наркотики на сумму свыше 50 млн  грн.

Кроме того, у злоумышленников изъяли два автомата Калашникова и патроны к ним, 7 автомобилей, деньги, черную бухгалтерию. Изъятое отправили на экспертизу.

Правоохранителям удалось предотвратить попадание на черный рынок готовой продукции - амфетамина и альфа-PVP - около 5 млн грн.

Организация имела иерархическую структуру. Ее возглавлял 28-летний житель Фастовского района, у которого неоднократно были проблемы с законом. У него был 37-летний соорганизатор и 31-летний сообщник, отвечавший за доставку наркотиков другим участникам группировки. Они расширяли сеть сбыта через знакомства.

Фигуранты арендовали частные дома в селах Киевской области, расположенные в отдаленной местности, где организовывали производство наркотиков. Запретные вещества продавали оптовыми партиями по всей Украине.

По предварительным данным, ежемесячный оборот наркотиков составлял по меньшей мере 10 млн грн.

Делков задержали, им сообщили о подозрении в создании, руководстве преступной организацией (ч. 1 и ч. 2 ст. 255 Уголовного кодекса Украины) и в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке и сбыте наркотиков (ч. 3 ст. .307 УКУ).

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде ареста без права на залог.

Фото: Национальная полиция Украины


Фото: Национальная полиция Украины


Фото: Национальная полиция Украины

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
  • Ранее СБУ нейтрализовала на Киевщине преступную группировку, которая сбывала оптовые партии наркотиков за границу, и изъяла у них рекордные 20 тонн запрещенных веществ.
Новости
Киевщина
ГБР
Читайте также:
Путін
19 августа, 2023 суббота
Пионтковский заявил, что верхушка РФ готова ликвидировать Путина в случае сопротивления
20 августа, 2023 воскресенье
Чехия готовит программу по возвращению украинских беженцев
путлер шойгу
20 августа, 2023 воскресенье
Спецслужбы РФ давят на Путина и требуют уволить Шойгу и объявить военное положение, - Bloomberg
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.65
    Покупка 37.65
    Продажа 38.48
  • EUR
    Покупка 41.17
    Продажа 42.2
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
22 августа
19:08
Эксклюзив
В Запорожском горсовете сообщили, что за минувшие сутки россияне 96 раз обстреляли область
19:01
В Украине упростили получение статуса участника боевых действий
18:40
РФ обстреляла Николаевку на Херсонщине, пострадал мирный житель
18:38
Эксклюзив
Если российские дроны полетят роями по 20 "шахедов" одновременно, наша ПВО не справится, – Люба Шипович
18:30
Умер итальянский певец Тото Кутуньо
18:12
"Украинская Бронетехника" наладила производство 120-мм минометных выстрелов с двумя странами НАТО
18:09
РФ заминировала в Украине территорию, размером с Западную Германию: мы поможем ее очистить, - Бербок
18:06
Путин уволил Суровикина с должности командующего воздушно-космическими силами РФ, - российские СМИ
18:03
OPINION
О мотивах западных политиков в украинской войне
18:00
Оскар
В Украине стартовал отбор фильмов для номинирования на премию "Оскар"
17:43
кофе
Кофеин может снижать жировую массу тела и предотвращать развитие диабета
17:42
Шмыгаль рассказал, что будет с тарифами для населения в новом отопительном сезоне
17:35
Обманула 500 семей: в Николаевской области задержали мошенницу, которая обещала найти информацию о пленных
17:34
Скандал на форуме ветеранов: представительницу оппозиции Ирину Никорак, занимающуюся вопросами военных и ветеранов, не пустили в зал
17:26
Обновлено
В Украине провели более 200 одновременных обысков в военкоматах и ВЛК
17:22
Украина получила первую партию ракет SCALP, в дальнейшем они будут поступать в неплохом ритме, - посол во Франции
17:09
Оккупанты на Донетчине "приговорили" пленного азовца к 20 годам заключения
17:08
Проверка диссертации главы МОН Лисового на плагиат: суд открыл дело против Нацагентства по качеству высшего образования
17:08
Летает до 24 часов: Иран представил усовершенствованную версию ударного дрона Mohajer-10
16:56
Чернигов
В Черниговской области временно запретили проводить массовые мероприятия
16:54
Украина защищает себя в рамках международного права, - Бербок об ударах дронов по объектам в РФ
16:51
Первая группа украинских пилотов начала обучение на истребителях F-16 в Дании
16:43
Хорватия предоставит Украине пакет военной помощи на 30€ млн
16:32
Эксклюзив
Ту-22М3
"Необратимые потери": в Defense Express назвали приблизительное количество ракетоносцев Ту-22, которые еще остались в РФ
16:32
Резников: каждый украинец, видя ветерана, должен понимать, что этот человек выиграл для него время
16:20
РФ вернула тела 12 украинских защитников, считавшихся военнопленными
16:12
С врачами от нейтральных стран: Украина инициирует создание смешанных медкомиссий для обмена пленными
16:02
Эксклюзив
"Роту ударных БПЛА создали, задачу дали, а средств для работы не дали": волонтер о проблемах закупок для военных
16:00
OPINION
Громкое разоблачение российских агентов в Польше. А что в Украине?
16:00
Эксклюзив
В южных окрестностях Роботиного еще присутствует враг, - военнослужащий ВСУ Бурлык
15:58
Обновлено
Лидеры 11 балканских стран приняли декларацию в поддержку Украины
15:55
Анонс
В День Независимости Еспресо проведет информационный марафон "Украина: Цена свободы"
15:52
Запад только теперь начал открывать для себя украинскую культуру, – лауреат Шевченковской премии Назаренко
15:51
Нардеп Железняк: Энергоатом заказал для оккупированной ЗАЭС перчатки более чем на 7 млн грн по завышенным ценам
15:48
"Мариуполь Непокоренный": в Киеве открыли выставку украинских и зарубежных художников
15:43
Перешел на сторону рашистов: пограничника подозревают в измене и дезертирстве
15:37
Пономарев, Дидзе, Тополь и ALEKSEEV выпустили совместную песню "Милиша"
15:17
Футболисты Милевский и Федецкий рассказали, что сыграли роли в фильме "Довбуш"
15:11
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:09
Исследование ООН: из-за развития ИИ клерки под угрозой увольнения
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV