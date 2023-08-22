Прекурсоры на 50 млн грн и оружие: в Киевской области разоблачили группу наркодельцов

Об этом сообщает пресс-служба Нациполиции.

Во время более 50 обысков правоохранители изъяли инструменты и приборы для изготовления наркотиков, каннабис, около 10 кг кристаллического вещества "Альфа-PVP", большое количество канистр разного литража и бочки вместимостью по 205 л, заполненные прекурсорами, из которых можно было изготовить наркотики на сумму свыше 50 млн грн.

Кроме того, у злоумышленников изъяли два автомата Калашникова и патроны к ним, 7 автомобилей, деньги, черную бухгалтерию. Изъятое отправили на экспертизу.

Правоохранителям удалось предотвратить попадание на черный рынок готовой продукции - амфетамина и альфа-PVP - около 5 млн грн.

Организация имела иерархическую структуру. Ее возглавлял 28-летний житель Фастовского района, у которого неоднократно были проблемы с законом. У него был 37-летний соорганизатор и 31-летний сообщник, отвечавший за доставку наркотиков другим участникам группировки. Они расширяли сеть сбыта через знакомства.

Фигуранты арендовали частные дома в селах Киевской области, расположенные в отдаленной местности, где организовывали производство наркотиков. Запретные вещества продавали оптовыми партиями по всей Украине.

По предварительным данным, ежемесячный оборот наркотиков составлял по меньшей мере 10 млн грн.

Делков задержали, им сообщили о подозрении в создании, руководстве преступной организацией (ч. 1 и ч. 2 ст. 255 Уголовного кодекса Украины) и в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке и сбыте наркотиков (ч. 3 ст. .307 УКУ).

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде ареста без права на залог.

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

Ранее СБУ нейтрализовала на Киевщине преступную группировку, которая сбывала оптовые партии наркотиков за границу, и изъяла у них рекордные 20 тонн запрещенных веществ.

согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.