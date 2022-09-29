Об этом сообщает сайт Офиса президента.

В документе эксперты объяснили суть и особенности предусмотренного американским законодательством статуса "страна – спонсор терроризма".

Так, в документе приводятся фактические данные, подтверждающие соответствие действий Российской Федерации определению "терроризм". На практике преступления России в Украине фактически больше, чем "спонсирование терроризма", поскольку главным исполнителем этих террористических актов являются российские вооруженные силы, ключевой институт российского государства.

Эксперты подробно описывают основные последствия: ограничение проведения транзакций, потеря суверенного иммунитета, вторичные санкции, индивидуальные санкции, символическое влияние.

"Такое признание усилит давление с целью включения России в черный список Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Признание также ограничит помощь от Соединенных Штатов и от организаций, членом которых являются США; будет запрещен весь экспорт и продажа оружия; больше усилится контроль над экспортом, реэкспортом и передачей товаров двойного использования; будут введены дополнительные финансовые ограничения", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что присвоение такого статуса России облегчило бы и позволило США наложить вторичные санкции на третьих лиц, совершающих операции с российским государством и субъектами частного сектора. Предоставив РФ статус государства – спонсора терроризма, Соединенные Штаты и их союзники могут наложить финансовые и торговые санкции на любое государство, которое продолжит сотрудничать с Россией. Такая угроза вторичных санкций увеличит вероятность соблюдения существующих санкций, тем самым усилив их эффективность.

В ОП также отметили, что присвоение такого статуса значительно повысило уровень контроля со стороны международных контрагентов за многими российскими юридическими и физическими лицами частного сектора. Потенциальные деловые партнеры должны быть особенно внимательны в своей надлежащей проверке и процедуре "Знай своего клиента" (KYC).

Указаны сложные дипломатические, правовые и экономические последствия для США и других членов санкционной коалиции в связи с присвоением этого статуса. Однако, утверждается в документе, законы, разрешающие присвоение такого статуса в Соединенных Штатах, предусматривают достаточную гибкость для разработки эффективных стратегий смягчения большинства из этих проблем.

Признание России государством – спонсором терроризма, как указано в документе, привлечет большее глобальное внимание к характеру российского режима и зверств и террора, которые он совершил против невинных украинских граждан. Это позволит увеличить санкционное давление, объем и эффективность мер воздействия на путинский режим.

Что касается смягчения рисков, то, прежде всего, законодательство предусматривает возможность сотрудничества с российскими субъектами относительно совместных гуманитарных усилий.

Отмечается, что при присвоении статуса государства – спонсора терроризма можно добавить исключение, которое позволило бы поддерживать связь с российскими дипломатами при продвижении американских национальных интересов. Например, даже когда Иран был признан государством – спонсором терроризма, проводились прямые переговоры с иранскими дипломатами по заключению Общего всеобъемлющего плана действий (JCPOA).

"Чтобы уменьшить опасения относительно того, что американские истцы в США могут исчерпать некоторые российские государственные активы, которые сейчас хранятся в американских и других банках демократического мира, правительство Соединенных Штатов могло бы принять решение о том, что эти активы освобождаются от потенциальных судебных исков и будут использоваться" для восстановления Украины", - говорится в сообщении.

Кроме этого может быть предусмотрено условие, что если российские вооруженные силы покинут территорию Украины и таким образом прекратят терроризировать украинское население, то статус будет отменен. Палата представителей США и Сенат могли бы надеяться на это условие при отмене статуса в общей резолюции. Если это сделать заранее, то в России может появиться больше стимулов прекратить войну.

"Учитывая высокую цену за свидетельство о террористических актах и бездействии в ответ, санкционная группа Ермака-Макфола считает, что преимущества от присвоения Российской Федерации статуса государства – спонсора терроризма больше рисков, которые можно смягчить", - подчеркнули в ОП.

Санкционная группа Ермака-Макфола – международная рабочая группа независимых экспертов по санкциям в отношении России, которую создали по инициативе Владимира Зеленского. Ее возглавил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) Майкл Макфол. Рабочая группа Ермака-Макфола разрабатывает перечень документов, стратегий и дорожных карт, содержащих планы и рекомендации по внедрению санкций против России и Беларуси, а также мониторинг их эффективности.

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