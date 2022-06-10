Об этом Ольга Саладуха написала вFacebook .

Саладуха отмечает, что лозунг "россияне заплатят за все" должен иметь конкретное денежное измерение.

"Ледового дворца в Северодонецке больше нет. Его разрушили рашисты. Как и десятки других спортивных объектов по всей Украине. Кто-то может сказать, что это мелочь по сравнению с другими масштабными потерями. Но для меня, как для спортсменки, каждая такая новость – боль и отчаяние. Потому что знаю, что это тяжелый удар по спорту, который забирает у молодого поколения спортсменов перспективы на развитие. Поэтому для Украины лозунг "россияне заплатят за все" должен иметь конкретное денежное измерение. – пишет легкоатлетка.

Ольга Саладуха призвала российских спортсменов не жаловаться.

"Прекратите жаловаться на то, что вас-де притесняют. Приезжайте в Северодонецк и посмотрите на руины ледового дворца. И если есть хоть крошка совести, публично осудите действия своей власти и выскажитесь за мир и деоккупацию Украины. Возможно, это не остановит Путина. Но это снимет с российского спорта хотя бы часть вины за кровавые преступления. Иначе вы все соучастники", – написала легкоатлетка.

Ольга Саладуха является бронзовой медалисткой Олимпиады-2012 и чемпионкой мира-2011 в тройном прыжке. Спортсменка была избрана в Верховную Раду от "Слуги народа".

1 июня народная депутат Украины и бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха уверена, что мы должны отплатить врагу и освободить нашу страну.

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