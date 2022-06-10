Прекратите жаловаться. Приезжайте в Северодонецк и посмотрите на руины Ледового дворца, - олимпийская медалистка Саладуха обратилась к российским спортсменам
Народная депутат Украины и бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха обратилась к российским спортсменам и призвала их не жаловаться из-за дисквалификации
Об этом Ольга Саладуха написала вFacebook .
Саладуха отмечает, что лозунг "россияне заплатят за все" должен иметь конкретное денежное измерение.
"Ледового дворца в Северодонецке больше нет. Его разрушили рашисты. Как и десятки других спортивных объектов по всей Украине. Кто-то может сказать, что это мелочь по сравнению с другими масштабными потерями. Но для меня, как для спортсменки, каждая такая новость – боль и отчаяние. Потому что знаю, что это тяжелый удар по спорту, который забирает у молодого поколения спортсменов перспективы на развитие. Поэтому для Украины лозунг "россияне заплатят за все" должен иметь конкретное денежное измерение. – пишет легкоатлетка.
Ольга Саладуха призвала российских спортсменов не жаловаться.
"Прекратите жаловаться на то, что вас-де притесняют. Приезжайте в Северодонецк и посмотрите на руины ледового дворца. И если есть хоть крошка совести, публично осудите действия своей власти и выскажитесь за мир и деоккупацию Украины. Возможно, это не остановит Путина. Но это снимет с российского спорта хотя бы часть вины за кровавые преступления. Иначе вы все соучастники", – написала легкоатлетка.
Ольга Саладуха является бронзовой медалисткой Олимпиады-2012 и чемпионкой мира-2011 в тройном прыжке. Спортсменка была избрана в Верховную Раду от "Слуги народа".
- 1 июня народная депутат Украины и бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха уверена, что мы должны отплатить врагу и освободить нашу страну.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.05
Покупка 34.05Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное