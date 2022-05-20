Об этом сообщило издание Swissinfo.

Женщина сорвала с себя платье и выбежала на дорожку только в трусах, очевидно, стремясь привлечь к сексуальным преступлениям войск РФ в Украине. На груди у нее был нарисован украинский флаг и надпись "Прекратите нас насиловать". На животе и ягодицах видны красные отпечатки ладоней.

Женщина кричала в то время как фестивальная музыка продолжала играть. Охранники быстро завернули ее в куртку и вывели из дорожки. Гости выглядели ошеломленными.

Ранее в европейских городах женщины устраивали акции против сексуального насилия российских войск в Украине. Они имитировали кровавые пятна на бедрах и ногах.

Протест состоялся на мировой премьере фильма "Три тысячи лет тоски".

Видео этого инцидента обнародовало агентство Reuters.

Как сообщает The Hollywood reporter, сегодняшний протест состоялся накануне премьеры фильма Джорджа Миллера "Три тысячи лет тоски". Демонстрация проходит накануне Каннского "Дня Украины" 21 мая, когда фестиваль проведет серию мероприятий, направленных на демонстрацию солидарности с разрушенной киноиндустрией страны.

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