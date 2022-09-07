Об этом сказал Петр Порошенко в эфире телеканала France 24.

"По европейской энергетической политике, мы все должны понимать, что Путин использует энергоресурсы как оружие. Россия использует его или для шантажа, или для нападения – и в отношении Украины, и Европы, и мира. Убежден в том, что и мир, и Европа становятся все менее зависимы от российских газа и нефти. И чем быстрее это произойдет, тем лучше", - заметил пятый президент.

"Я имею право об этом говорить, ведь когда я был президентом Украины, мы менее чем через год в похожей ситуации полностью отказались от закупок российского газа и российских энергоресурсов. Это происходило еще в 2015 году. И в течение следующих пяти лет мы смогли выжить без российского газа, таким образом, мы избавились от любых шантажей, к которым как правило прибегает Путин, относительно якобы краж газа и электроэнергии Украиной, и теперь этот опыт подтверждает, что чем быстрее вы прекращаете покупать российские энергоресурсы, тем лучше будет не только для энергетической безопасности. но и для всей системы безопасности", – отмечает Порошенко.

"Вам следует понимать, что вы не просто помогаете нам в нашем противодействии Путину. Вы как Европа инвестируете в свою собственную безопасность, включая энергетическую безопасность. Даже рост тарифов, или дополнительные шаги по диверсификации энергоисточников, или отказ от их получения из России - все это инвестиция в вашу собственную безопасность", – объясняет Петр Порошенко.

Он обратился к европейцам: "Прекратите финансировать этого сумасшедшего маньяка, каким является Путин. Ведь каждая оплаченная вами копейка используется Путиным против каждого – и в Италии, и во Франции или Великобритании. И чем скорее итальянцы, французы, британцы или любая другая государство в Европе это поймет, тем безопаснее будет и вся Европа. Ведь Украина является частью Европы, и я горжусь тем, что сейчас Украина имеет статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Политика энергетической безопасности является частью и нашей собственной безопасности", - резюмирует Порошенко.