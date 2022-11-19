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"Прекратите эту войну и выведите войска из Украины". Шольц обратился к Путину

19 ноября, 2022 суббота
17:29
Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия должна прекратить войну против Украины и вывести все свои войска с ее территории, никто не имеет права забирать себе чужую территорию

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на заявление Шольца.

"Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией в отношении Украины", - призвал он президента РФ Путина на государственной партийной конференции СДПГ в Баден-Вюртемберге во Фридрихсгафене.

По его словам, ни одна страна не является соседним задним двором и "никто не имеет права забирать себе чужую территорию".

По словам Шольца, Россия очутилась в изоляции на саммите G20.

  • 1 ноября Шольц назвал прекращение войны в Украине лучшим спасением для мировой экономики. Также он высказался за проведение общих дискуссий по поводу возможной изоляции России на саммите G20 в связи с войной в Украине.

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Новости
Владимир Путин
война с Россией
Олаф Шольц
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