Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на заявление Шольца.

"Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией в отношении Украины", - призвал он президента РФ Путина на государственной партийной конференции СДПГ в Баден-Вюртемберге во Фридрихсгафене.

По его словам, ни одна страна не является соседним задним двором и "никто не имеет права забирать себе чужую территорию".

По словам Шольца, Россия очутилась в изоляции на саммите G20.

1 ноября Шольц назвал прекращение войны в Украине лучшим спасением для мировой экономики. Также он высказался за проведение общих дискуссий по поводу возможной изоляции России на саммите G20 в связи с войной в Украине.

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