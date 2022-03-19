Прекратите делать вид, что войны нет, - украинка Магучих эмоционально высказалась после победы на ЧМ по легкой атлетике

Об этом сообщает Tribuna.com.

Соответствующее заявление Магучих сделал после победы в соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате мира в помещении в Белграде (Сербия).

"Пока здесь тяжело быть, но, соревнуясь на стадионе, я защищаю свою страну и посвящаю эту победу всем своим землякам. Прекратите делать вид, что войны нет! Россия напала на Украину. Они бомбят города, расстреливают мирных жителей, и это наша реальность. Если это реальность. Если вы ничего не делаете, чтобы остановить это, значит, вы поддерживаете войну", – сказала Магучих.

Напомним, 19 марта Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира в помещении в прыжках в высоту.

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