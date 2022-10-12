Прекратить волну насилия: Папа Римский осудил массированные ракетные удары по украинским городам
Папа Римский Франциск осудил ракетные обстрелы украинских городов, которые произошли в понедельник и вторник на этой неделе, и призвал остановить волну насилия
Об этом он заявил на еженедельной всеобщей аудиенции на площади Святого Петра, цитирует Reuters .
"Мое сердце всегда с украинским народом, особенно с жителями тех мест, которые пострадали от безжалостных бомбардировок", - подчеркнул Папа Римский.
Также он помолился о том, что "дух сменит сердца тех, в чьих руках судьба войны, чтобы волна насилия остановилась и мирное сосуществование в справедливости могло быть восстановлено".
- 10 октября Россия произвела массированный ракетный обстрел по украинским городам. Владимир Зеленский заявил , что это попытка РФ уничтожить энергосистему Украины и нанести как можно больше вреда украинцам.
- Под вражескими ударами 10 октября оказались Киев и Днепр . Также обстрелы потерпели Львовщина , Полтавщина и Хмельнитчина .
- В Тернопольской области сработало ПВО.
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