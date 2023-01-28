Прекратить российский террор было бы возможно, если бы у Украины были дальнобойные ракеты, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский призвал Мир предоставить Украине дальнобойные ракеты, остановившие российский террор
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Прекратить этот российский террор было бы возможно, если бы мы могли обеспечить соответствующие ракетные силы для наших военных. Чтобы у террористов не было ощущения безнаказанности. Украине нужны дальнобойные ракеты, в частности, для того чтобы убрать эту возможность оккупанта ставить где-то далеко от линии фронта свои ракетные установки и уничтожать ими украинские города Спасибо всем в мире: политикам, общественным деятелям, журналистам и обычным людям, которые настаивают вместе с нами на том, что не может быть каких-либо табу в поставке оружия для защиты от российского террора. чтобы партнеры открыли эти жизненно необходимые поставки - поставки, в частности, ATACMS и другого подобного оружия. Потому что это нужно для защиты жизни. Защиты таких городов, как Константиновка или, например, Харьков", - заявил президент Украины.
Владимир Зеленский напомнил о терактах, которые Россия совершила 28 января.
"Сегодня в 9:15 российская армия совершила ракетный обстрел нашего города Константиновка в Донецкой области. Враг применил ракеты С-300. По жилому сектору. По состоянию на это время - 17 фамилий в списке пострадавших. 14 - ранены. Три человека погибли. Мои соболезнования родным и близким… Эти российские ракеты попали в Константиновке, в частности, в четыре жилых дома… И такие обстрелы, к сожалению, являются повседневностью наших территорий, до которых российская армия достает такими ракетами… Донбасс, Харьковщина, Юг государства… Нельзя игнорировать того, что каждый день Россия продолжает свой террор", - говорится в видео.
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