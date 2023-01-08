Пригожин, владелец ППК "Вагнер", заявил, что с первой партии "зеков", воевавших в Украине, сняли все судимости. Теперь они на свободе.

Я рад этой новости. Ибо, для начала, вернулись не все. За что благодарность и Слава ВСУ!

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Зеки пропьют заработанные деньги, сколотят банды со своими коллегами и начнут делать в России ту "прекрасную Россию будущего", которой они все заслуживают

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А еще важнее, что люди, умеющие в жизни только грабить, насиловать и убивать, получив порцию психологических травм, боевые навыки и новый уровень злости, вернутся в Россию.

Они пропьют заработанные деньги, сколотят банды со своими коллегами и начнут делать в России ту "прекрасную Россию будущего", которой они все заслуживают.

Надо больше!

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Об авторе. Григорий Маленко, общественный деятель, политик, глава фракции "Голос" в Киевсовете

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