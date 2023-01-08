"Прекрасную Россию будущего" будут строить зеки
Пригожин, владелец ПВК "Вагнер", заявил, что с первой партии "зеков", воевавших в Украине, сняли все судимости
Пригожин, владелец ППК "Вагнер", заявил, что с первой партии "зеков", воевавших в Украине, сняли все судимости. Теперь они на свободе.
Я рад этой новости. Ибо, для начала, вернулись не все. За что благодарность и Слава ВСУ!
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Зеки пропьют заработанные деньги, сколотят банды со своими коллегами и начнут делать в России ту "прекрасную Россию будущего", которой они все заслуживают
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А еще важнее, что люди, умеющие в жизни только грабить, насиловать и убивать, получив порцию психологических травм, боевые навыки и новый уровень злости, вернутся в Россию.
Они пропьют заработанные деньги, сколотят банды со своими коллегами и начнут делать в России ту "прекрасную Россию будущего", которой они все заслуживают.
Надо больше!
Об авторе. Григорий Маленко, общественный деятель, политик, глава фракции "Голос" в Киевсовете
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