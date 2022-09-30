Об этом Дмитрий Медведев написал в Telegram.

"Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Прекрасная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало Третьей мировой войны", - написал Медведев.

Заместитель председателя Совбеза РФ также упомянул фразу генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что когда Украина перестанет воевать, то исчезнет как государство. "Какой циничный мальчик – ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев", – считает Медведев.

30 сентября США ввели санкции против России за аннексию украинских территорий. В перечень вошли все члены российского парламента, а также семьи российских чиновников. В их числе и Дмитрий Медведев.

27 сентября Медведев выразил убеждение, что страны НАТО "проглотят" ядерный удар по Украине.

Ранее Медведев пригрозил, что после псевдореферендумов на Донбассе РФ сможет "использовать все силы самозащиты".

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