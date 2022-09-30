Прекрасная идея. Медведев прокомментировал заявку Украины в НАТО и снова пугает мировой войной
Заместитель председателя Совбеза РФ считает, что заявка Украины в НАТО ускорит начало Третьей мировой войны
Об этом Дмитрий Медведев написал в Telegram.
"Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Прекрасная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало Третьей мировой войны", - написал Медведев.
Заместитель председателя Совбеза РФ также упомянул фразу генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что когда Украина перестанет воевать, то исчезнет как государство. "Какой циничный мальчик – ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев", – считает Медведев.
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