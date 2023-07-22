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OPINION

Прекращение зернового коридора существенно скажется на экономике

Богдан Данилишин
22 июля, 2023 суббота
16:06
Мнение

Недельный обзор ситуации в экономике и на финансовых рынках Украины

Экономическая ситуация

Согласно результатам ежеквартального опроса руководителей предприятий, проводимого Национальным банком Украины , во II квартале 2023 г. бизнес впервые с начала полномасштабной войны ожидает роста деловой активности в последующие 12 месяцев. На фоне замедления фактической инфляции и укрепления курса гривни на наличном сегменте валютного рынка продолжалось улучшение инфляционных ожиданий (46.6% опрошенных предприятий считают, что инфляция в следующие 12 месяцев не превысит 15.3%) и ослабли ожидания уровня девальвации национальной валюты которого респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 40.4 грн/долл. США.

Показателен тот факт, что оценки респондентов относительно текущего финансово-экономического состояния собственных предприятий остаются отрицательными: баланс ответов составлял "минус" 11.1% по сравнению с "минус" 16.9% в I квартале. Также пессимистическими, хотя и существенно лучше, чем в I квартале, остаются оценки относительно инвестиционных расходов на строительные работы: баланс ответов "минус" 2.3% (в I квартале - "минус" 17.8%). В то же время, бизнес прогнозирует стремительный рост объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев: баланс ответов составил 17.3% по сравнению с "минус" 16.7% в I квартале. Рост ожидают предприятия всех направлений и видов экономической деятельности, размеров по количеству работников и большинству областей. Такое смещение положительных оценок в будущее может быть вызвано тем, что опрос проводился накануне начала украинских контрнаступательных операций на юге и востоке (в период со 2 по 31 мая 2023 г.), в период, характеризовавшийся наличием завышенных ожиданий относительно быстрых результатов контрнаступления.

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Как уже отмечалось ранее, материализовался риск выхода России из “зернового соглашения”. У Украины нет прямых обязательств перед страной-террористом (были подписаны отдельные трехсторонние соглашения между Украиной, Турцией и ООН и РФ, Турцией и ООН) и уже объявила о готовности продолжить функционирование зернового коридора без участия РФ. В то же время, реализация такого сценария выглядит маловероятным из-за существенного роста военных рисков для судов, привлеченных в перевозках в пределах зернового коридора. Например, по данным Reuters, международные страховые компании уже рассматривают возможность прекращения страхования для любых судов, желающих плыть в Украину после того, как Россия 17 июля вышла из "зернового соглашения".

Учитывая, что за время работы зернового коридора, Украине удалось экспортировать с его помощью около 33 млн тонн зерна, что в стоимостном объеме составляет около 11.5 млрд дол. США, приостановка работы зернового коридора может иметь ощутимые негативные последствия для восстановления роста экономики и состояния валютного рынка.

Бюджетная сфера

По сообщению министерства финансов, за январь-июнь 2023 общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 1408,3 млрд грн. В частности, в июне расходы составили 265,1 млрд. гривен. Учитывая режим военного времени, расходы направлялись почти исключительно на военные и социальные цели, а также на обслуживание государственного долга. Так, основными статьями расходов общего фонда государственного бюджета были:

  • 569,4 млрд грн (в июне – 98,7 млрд грн) – на оплату труда с начислениями или 40,4% от общего объема расходов, израсходованных за январь июнь 2023 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 441,9 млрд грн (в июне – 75,5 млрд грн);
  • 341,1 млрд грн (в июне – 60,7 млрд грн) – на оплату использования товаров и услуг или 24,2% от общего объема расходов, в том числе 230,3 млрд грн – для поддержки Вооруженных Сил Украины;
  • 67,4 млрд грн – перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;
  • 264,3 млрд грн (в июне – 42,5 млрд грн) – на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 18,8% от общего объема расходов, в том числе 135,9 млрд грн – трансферт Пенсионного фонда для финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;
  • 93,3 млрд грн – для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;
  • 84,4 млрд грн (в июне – 22,4 млрд грн) – на трансферты местным бюджетам или 6% от общего объема;
  • 116,8 млрд грн (в июне – 33 млрд грн) – на обслуживание государственного долга или 8,3% от общего объема.

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Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 18.07.2023, министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 5,7 млрд. гривен на сроки от 1 до 3 лет по ставкам от 18,3% до 19,75%.

Наибольший спрос у инвесторов пользовались гривневыми бумагами с погашением в январе 2025 г. и феврале 2026 г. (заимствованы 2,5 и 3,2 млрд гривен соответственно). Средневзвешенный уровень доходности новых гривневых заимствований составил 19,38%.

Валютный рынок

Сокращение спроса на иностранную валюту на МВРУ со стороны клиентов банков на фоне постоянного объема ее предложения обусловило уменьшение чистой продажи иностранной валюты Национальным банком с целью сбалансирования рынка до 401 млн. долларов США на прошлой неделе (по сравнению с 472 млн. долларов неделей ранее). В первом полугодии 2023 года чистая продажа иностранной валюты Национальным банком составила 12,3 млрд. долларов США, что соответствует около 2 млрд. долларов США в месяц.

При этом объем международных резервов Украины остается достаточным для удовлетворения потребностей страны в иностранной валюте и поддержания стабильности на валютном рынке. Так, по состоянию на 1 июля 2023 г. международные резервы Украины, по предварительным данным Национального банка, выросли до 39 млрд дол. США (+4,5% в месяц), что обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта.

Финансовый сектор

Показатели адекватности капитала банков по результатам июня увеличились до 23,8% для регулятивного (в мае – 22,8%) и 14,5% – для основного капитала банков (в мае – 14,3%). Соответствующие значения превышают минимальные нормативные требования (10% и 7% соответственно) и выступают предохранителем негативного влияния военных действий на платежеспособность банковской системы.

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При этом объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и в депозитных сертификатах НБУ) увеличился почти до 700 млрд грн, из которых более 500 млрд – в депозитных сертификатах НБУ. Основным фактором поддержания высокого уровня банковской ликвидности выступали расходы с Единого казначейского счета правительства, тогда как интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты и отток наличных денег во внебанковское обращение уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе.

Избыток ликвидности обуславливает низкий спрос банков на кредиты рефинансирования – остаток задолженности платежеспособных банков снизился до 5 млрд грн.

На условиях программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на прошлой неделе банками был выдан 631 льготный кредит на общую сумму 2,2 млрд грн, из них более половины - государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе превысило 32 тысяч на общую сумму более 126 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов (около ¾) была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.

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