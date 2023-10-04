Соединенные Штаты пытаются убедить европейских союзников, что военная помощь Украине будет продолжаться несмотря на то, что во временном бюджете США на 45 дней, принятом в результате договоренностей демократов и республиканцев, нет денег, которые должны быть выделены на эту помощь. Издание Axios подчеркивает, что представители администрации президента США и Госдепа разговаривают сейчас со своими коллегами в европейских странах и странах-членах НАТО, которые не находятся на Европейском континенте, и убеждают их, что помощи Украине ничего не угрожает.

С публичными заверениями, что помощь Украине в ее противостоянии российской агрессии продолжается, выступил ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден. Однако очевидно, что для союзников в США важны не только слова, которые можно услышать во время публичных выступлений американского президента, но и объяснение того, как в Соединенных Штатах собираются работать над продолжением такой помощи для Вооруженных Сил Украины. Представители администрации президента США говорят о том, что работают над договоренностями с активистами Республиканской партии, чтобы добиться таких решений, которые позволили бы демократам и республиканцам в конгрессе совместно голосовать за бюджетные резолюции, учитывающие точку зрения обеих политических сил на то, как следует распределять средства государственного бюджета. Ведь очевидно, что и у республиканцев, и у демократов есть свои зоны заинтересованности, в отношении которых можно проводить плодотворные переговоры.

К тому же, следует напомнить, что за продление помощи Украине выступают как демократы, так и большинство представителей республиканцев в американском конгрессе. Таким образом, нужно лишь преодолеть сопротивление той части республиканской фракции, которая ориентируется на бывшего президента Соединенных Штатов и предполагаемого претендента от республиканцев на пост президента на выборах 2024 года Дональда Трампа. И это, конечно же, выглядит наиболее сложной из задач, потому что согласно тем договоренностям, которых достиг с этой группой республиканцев спикер палаты представителей Кевин Маккарти, он не может пренебрегать их интересами, потому что любой конгрессмен теперь имеет возможность задать вопрос о недоверии спикеру, и таким образом Маккарти может остаться без поддержки республиканского большинства и потерять должность руководителя палаты представителей (на момент записи видеоблога, на основе которого подготовлена эта колонка, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти еще был в должности, позже его отправили в отставку, - ред.). А как мы видим по действиям Кевина Маккарти, он делает все возможное, чтобы задержаться на должности, по крайней мере, до истечения срока полномочий этого созыва палаты. Поэтому с каждым месяцем будет усиливаться градус предвыборной борьбы, и с каждым месяцем большинству республиканцев будет очевидно, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп является именно тем человеком, который пользуется поддержкой большинства тех, кто будет голосовать за праймериз, который и определит, кто из представителей республиканской партии будут баллотироваться на выборах 2024 года.

Эффект Трампа уже сказывается хотя бы потому, что даже те претенденты, которые пытаются конкурировать с Дональдом Трампом в номинации, сразу скажем, очень неудачно пытаются копировать не только поведение, но и политические взгляды бывшего американского президента. Таким образом, не остается возможностей того, что тот, кто станет победителем республиканской номинации - даже если представить, что юридические проблемы не позволят Дональду Трампу баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов, - будет в своих взглядах на помощь Украине отличаться от тех, которые сейчас пропагандирует бывший американский. президент.

К тому же достаточно опасно, что украинский фактор превратится в весомую часть американской предвыборной кампании и тот, кто будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов от республиканцев, постоянно будет напоминать, как администрация действующего президента и вероятного кандидата на пост президента США от демократов Джозефа Байдена распределяет американские бюджетные деньги.

В этой непростой ситуации также будут и те американские политики из республиканского лагеря, которые сейчас являются искренними приверженцами помощи Украине. Мы уже видим, как осторожно они дозируют свои заявления в поддержку Украины и о необходимости продления военной помощи для нашего государства, и как пытаются, с одной стороны, сохранить свои ценности, а с другой, так сказать, "не выпасть из мейнстрима" и остаться весомой частью истеблишмента республиканской партии. Так уже неоднократно было и когда Дональд Трамп в прошлый раз баллотировался на пост президента Соединенных Штатов, и когда он занял эту должность и начал реальную борьбу с республиканским истеблишментом, потому что лидеры этой партии даже и не думали конкурировать в своих политических взглядах и подходах с действующим американским президентом.

Таким образом, сейчас администрации Джозефа Байдена будет достаточно непросто заключить какие-то реальные договоренности с республиканцами в Палате представителей, однако, согласно тем уверениям, которые европейские союзники Украины слышат от представителей администрации президента Соединенных Штатов и Государственного департамента в Белом доме, есть инструменты, которые позволят так или иначе найти возможности для продления военной помощи Украине. Не будем забывать, что прекращение такой военной помощи или по крайней мере ее значительное уменьшение будет проблемой не только для Украины и для украинских Вооруженных Сил - это будет, по большому счету, политическим фиаско действующей администрации и скажется на шансах демократического претендента на президентских выборах 2024 года. Таким образом, то, против чего будут выступать республиканцы, чтобы уменьшить помощь Украине, как раз и будет тем, что будут защищать демократы, чтобы эту помощь оставить на соответствующем уровне и даже увеличить. Нас ожидает ожесточенная политическая борьба.

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Об авторе. Виталий Портников, журналист, лауреат Шевченковской премии

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