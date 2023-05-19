"Прекращение поставок оружия будет означать конец Украины": Писториус призвал не уменьшать военную помощь
Министр обороны Германии Борис Писториус отметил необходимость продолжения военной поддержки Украины для защиты от российской агрессии
Об этом он сказал в интервью Augsburger Allgemeinen.
"Тот, кто сегодня призывает прекратить поставки оружия в Украину, тот бросает Украину на произвол судьбы. Прекращение поставок оружия сегодня будет означать конец Украины завтра", – сказал немецкий политик.
Кроме того, он также подчеркнул, что нужно помочь Украине «всем, чем мы можем».
В то же время министр повторил, что у Германии нет истребителей, которые она могла бы передать Украине.
Глава бундесвера также отметил, что союзники в Европе и НАТО должны переосмыслить безопасность и готовность своих войск. При этом он заверил, что "бундесвер всегда готов к действиям".
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