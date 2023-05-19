Об этом он сказал в интервью Augsburger Allgemeinen.

"Тот, кто сегодня призывает прекратить поставки оружия в Украину, тот бросает Украину на произвол судьбы. Прекращение поставок оружия сегодня будет означать конец Украины завтра", – сказал немецкий политик.

Кроме того, он также подчеркнул, что нужно помочь Украине «всем, чем мы можем».

В то же время министр повторил, что у Германии нет истребителей, которые она могла бы передать Украине.

Глава бундесвера также отметил, что союзники в Европе и НАТО должны переосмыслить безопасность и готовность своих войск. При этом он заверил, что "бундесвер всегда готов к действиям".