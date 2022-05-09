Прекращение огня возобновит переговоры между Украиной и РФ, - Макрон

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине, сообщает Укринформ.

По его словам, целью остается прекращение огня, ведь это единственное, что может завершить переговоры, чтобы получить мир и вывод российской армии из Украины.

Мы остаемся сконцентрированными на наших целях сделать все, чтобы достичь режима прекращения огня. Помочь Украине вести переговоры на условиях, которые Украина определит для себя, поскольку наша позиция – быть на стороне суверенитета и территориальной целостности Украины. Эти переговоры – это единственное, что может восстановить мир”, - сказал Макрон.

По его словам, Европа будет играть свою роль в обеспечении безопасности, это будет обсуждаться вместе с Украиной и союзниками. Также европейцы будут помогать в вопросе восстановления Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал продолжение переговоров в Стамбуле кратчайшим путем к прекращению российской агрессии против Украины.