Прекращение огня недостаточно для отмены санкций против России, - Джонсон
Давление на Путина следует усилить будущими экономическими мерами и предоставлением военной помощи Украине, чтобы Россия полностью изменила курс
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Reuters.
На встрече с министрами Кабинета Джонсон сказал, что соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной недостаточно для того, чтобы спровоцировать отмену британских санкций. Он настаивает на продолжении санкционной политики против России и дальнейшей военной и экономической поддержке Украины.
- Напомним, 29 марта на переговорах с РФ в Стамбуле Украина предложила новую систему безопасности. После переговоров российская делегация заявила о сокращении военной активности в Киевском и Черниговском направлениях.
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