Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Reuters.



На встрече с министрами Кабинета Джонсон сказал, что соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной недостаточно для того, чтобы спровоцировать отмену британских санкций. Он настаивает на продолжении санкционной политики против России и дальнейшей военной и экономической поддержке Украины.

Напомним, 29 марта на переговорах с РФ в Стамбуле Украина предложила новую систему безопасности. После переговоров российская делегация заявила о сокращении военной активности в Киевском и Черниговском направлениях.