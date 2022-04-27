"Прекращение активной фазы на Донбассе – не означает конец войны. Это достаточно длинная история": Арестович считает, что боевые действия с РФ могут продолжаться до Нового года
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что прекращение активной фазы боевых действий на Донбассе – не означает конец войны, поэтому нужно настраиваться на "длинную историю"
Такое мнение он высказал в эфире у Марка Фейгина.
По словам Арестовича, новое оружие, которое получила Украина работает, однако не в том количестве, которое нужно, чтобы принципиально изменить правила игры в этой войне. Для того, чтобы оружие приехало и начало действовать, нужно 3 недели или больше.
"Пока необходимое количество приедет и начнет оказывать серьезное влияние на поле боя – это конец мая, начало июня", – сказал он.
Советник руководителя ОПУ отметил, что нужно настраиваться "на долгая историю".
"Прекращение активной фазы на Донбассе – это не значит конец войны. Все равно дальше будут тактические действия, налеты, война... Это долгая история, и может быть очень длинная, это может быть до Нового года, все зависит от ряда обстоятельств", – подчеркнул он.
- В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать нашу землю. Однако россияне наносят удары по объектам инфраструктуры и жилым кварталам. За сутки, 26 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. За сутки 26 апреля россияне убили троих мирных жителей Донбасса.
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