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Аналитика

Преимущество ВСУ на Юге, позорная конспирация вагнеровцев, пробуксовка россиян на Востоке. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
15 августа, 2022 понедельник
20:59
Статьи Сергей Згурец

Уничтожение штаба ЧВК Вагнера в Попасной может замедлить продвижение российских оккупантов на Бахмутском направлении, где именно вагнеровцы способствуют постоянным наступательным действиям

Хрестоматийное нарушение конспирации от россиян

Вооруженные силы Украины нанесли удар по штабу ЧВК Вагнера в оккупированной Попасной. У врага значительные потери. 8 августа один из российских пропагандистов выложил пост о том, что он приехал в Попасную и заехал в штаб ЧВК Вагнера, а также добавил несколько фото возле жилого дома, где был виден адрес.

Уже 14 августа ВСУ, вероятно, системами HIMARS нанесли удар по этому зданию в Попасной. Сегодня, 15 августа, в соцсетях появился ряд видео и фото с места удара по базе российских боевиков. Российские паблики писали о ликвидации десятков наемников. Пока неизвестно, был ли на этой базе в Попасной куратор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, который ранее там фотографировался.

Все это выглядит хрестоматийным нарушением врагом требований конспирации. В каком-то смысле это забавная история. В любом случае мы таким развитием событий удовлетворены.

Российский огневой вал на Востоке

Враг пытается наступать по линии Северск – Соледар – Бахмут. Россияне пытаются подойти к Бахмуту с трех направлений: с востока, юга и юго-востока. В течение месяца продвижение россиян в зоне Бахмута составляет не более 10 км.

Россияне также пытаются отодвинуть нашу линию обороны вокруг Авдеевки, Марьинки и Песок. Здесь оккупанты пытаются отбросить наши силы подальше от оккупированного Донецка, чтобы уменьшить возможность нанесения ударов по российским войскам на этом участке.

Тактикой огневого вала россияне пытаются уничтожить Пески, Авдеевку и Марьянку. Россияне имеют преимущество на Востоке благодаря обилию логистических путей, ведущих на территорию России. И не все мы успеваем уничтожать нашими дальнобойными системами.

Россияне несут ощутимые потери: за последние 5 месяцев уничтожено 10 генералов и более 700 офицеров среднего и низшего звена. Восстановить такие потери россиянам не удастся.

Преимущество ВСУ над россиянами на Юге

Ситуация на Юге выглядит принципиально по-другому. В Херсонской области мы навязываем врагу собственную инициативу. Россияне вынуждены реагировать на угрозу освобождения области. Россияне на Юг перебросили около 20 батальонно-тактических групп – до 10-15 тысяч российских оккупантов.

В то же время россияне зависят от мостов, на которых держится вся логистика обеспечения группировки. Россияне больше не могут перемещать тяжелую технику через Антоновский мост и мост в районе Каховской ГЭС на правый берег Днепра.

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