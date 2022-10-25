В Краснодарском крае частично ограничат проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе

Об этом сообщает РБК.

С 00:00 27 октября вводится ограничение на въезд и передвижение по территории Краснодарского края грузовиков, следующих в направлении Крымского полуострова через Керченскую паромную переправу.

Исключения составляют:

грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры;

скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

Для остального грузового транспорта возможностью проехать на Крымский полуостров станет альтернативный сухопутный маршрут – от Таганрога в Ростовской области до Джанкоя в Крыму. Минтранспорта Кубани согласуют с органами исполнительной власти Ростовской области и организуют "зеленый коридор".

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