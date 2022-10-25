Преимущество военной техники. В России ограничили движение грузовиков к Керченской паромной переправе
В Краснодарском крае частично ограничат проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе
В Краснодарском крае частично ограничат проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе
Об этом сообщает РБК.
С 00:00 27 октября вводится ограничение на въезд и передвижение по территории Краснодарского края грузовиков, следующих в направлении Крымского полуострова через Керченскую паромную переправу.
Исключения составляют:
- грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры;
- скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.
Для остального грузового транспорта возможностью проехать на Крымский полуостров станет альтернативный сухопутный маршрут – от Таганрога в Ростовской области до Джанкоя в Крыму. Минтранспорта Кубани согласуют с органами исполнительной власти Ростовской области и организуют "зеленый коридор".
- 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар.
- Президент РФ Владимир Путин обвинил украинские спецслужбы в подрыве Крымского моста.
- 9 октября оккупационные власти признали, что Крымский мост после взрыва непригоден для проезда грузовиков и автобусов. Впоследствии возобновили движение автобусов и частично грузовиков.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.63
Покупка 39.63Продажа 40.45
-
EUR
Покупка 38.25Продажа 39.33
- Актуальное
- Важное