Об этом она сказала в эфире Еспресо.

"Мне кажется, что было предоставлено преимущество скорости над качеством. К сожалению, тот же закон о медиа можно назвать далеким от идеального. По моему мнению, он не полностью учитывает аудиовизуальную директиву ЕС, на выполнение которой он должен быть направлен", - подчеркнула. она

По словам нардепки, закон ограничивает доступ европейских СМИ к украинскому рынку, расширяет полномочия Нацсовета, выходящие за пределы директивы, и не гарантирует его независимость. Также она отметила, что орган будет серьезно регулировать работу онлайн-медиа.

Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что в пакет евроинтеграционных требований власти добавили принятие закона об изменении подходов к отбору судей КСУ. Депутат считает, что стоило использовать уже существующую процедуру, которая является эффективной для отбора в Антикоррупционный суд, что дало бы качество конституционным судьям в будущем. Принятый законопроект вызывает вопрос, будет ли независимым КСУ.

"Несмотря на то, что изменение подхода было одним из требований ЕС при предоставлении нам кандидатства в члены, мы (депутаты от "Европейской солидарности", - ред.) считаем, что эта рекомендация не выполнена", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Такие же рекомендации были предоставлены Молдове, а Грузии предоставили только "европейскую перспективу".

23 июня Европарламент принял резолюцию , в которой призвал глав государств и правительств ЕС, проводящих соответствующие саммиты, "немедленно" предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Решение поддержали 529 участников голосования.

23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

14 декабря председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент выполнил все рекомендации Еврокомиссии , необходимые для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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