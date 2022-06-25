Преимущество оккупантов большое: на один наш выстрел прилетает минимум 20 выстрелов, - депутат Дружковского горсовета
Депутат Дружковского горсовета Николай Довбня убежден, что враг обладает большим количеством вооружения, поэтому прилетов со стороны противника в разы больше
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Преимущество россиян невероятно, я общался с теми, кто возвращается с передовой, они рассказывают, что на каждый наш выстрел прилетает минимум 20 выстрелов, при чем из всех пушек, пулеметов, танцев – из всего, что есть. У нас не то, что есть. боекомплектов не хватает, но сравнить с российскими невозможно", - подчеркнул он.
Довбня добавил, что в Донецкой области ситуация тяжелая, но контролируемая.
"Что касается более отдаленных населенных пунктов Донбасса, в частности Краматорск Константиновка, Славянск, то здесь ситуация постоянно сложная, но в последние дни более или менее спокойно. Однако два дня назад обстреляли очень сильно Константиновку", - добавил он.
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Накануне в Донецкой области оккупанты обстреляли Константиновку, Райгородок и Максимилианковку: по меньшей мере трое погибнут
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