Преимущественно сухая погода с умеренным ветром: Наталья Диденко рассказала о первом дне весны
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Украине первого марта преимущественно сухую погоду, местами с мокрым снегом, ветер будет умеренным, порывистый
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.
1 марта в Украине ожидается преимущественно сухая погода, только в Сумской, Харьковской и Луганской областях возможен небольшой мокрый снег.
Ветер завтра будет северо-западный, умеренный, временами порывистый.
Температура воздуха в Украине в ближайшую ночь составит -1-5 градусов, в течение дня среды предполагается +2+5 градусов, в южной части Украины и в Закарпатье +5+10 градусов.
В Киеве календарная весна придет с певчими птичками, облачным небом, но без каких-либо существенных осадков, ночью подмерзнет до -3 градусов, днем 1 марта ожидается +1+3 градуса.
Диаграмма-кардиограмма начала весны спокойная, без отклонений, с незначительными естественными колебаниями.
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