Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.

1 марта в Украине ожидается преимущественно сухая погода, только в Сумской, Харьковской и Луганской областях возможен небольшой мокрый снег.

Ветер завтра будет северо-западный, умеренный, временами порывистый.

Температура воздуха в Украине в ближайшую ночь составит -1-5 градусов, в течение дня среды предполагается +2+5 градусов, в южной части Украины и в Закарпатье +5+10 градусов.

В Киеве календарная весна придет с певчими птичками, облачным небом, но без каких-либо существенных осадков, ночью подмерзнет до -3 градусов, днем 1 марта ожидается +1+3 градуса.

Диаграмма-кардиограмма начала весны спокойная, без отклонений, с незначительными естественными колебаниями.