Преимущественно сухая погода, местами туман: прогноз на ближайшие выходные от Натальи Диденко

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.

Холодный атмосферный фронт проходит по Украине, идет с дождями и грозами. Завтра мы уже будем в тыловой его части, снова возвращается антициклональное господство.

Поэтому в выходные, 16 и 17 сентября, в Украине ожидается преимущественно сухая погода.

Фото: Наталья Диденко

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об опасных метеорологических явлениях 16 сентября ночью в южных и юго-восточных областях.

На юге пройдут кратковременные дожди

В южных и юго-восточных областях ночью пройдут кратковременные дожди с грозами, а также в Карпатах, где такой погоды следует ожидать в ближайшие два дня.

Температура воздуха ночью будет +7...+12°C, а в Закарпатье и юге страны, 18 сентября в западных областях +13...+18°C. Днем температура воздуха завтра будет +19...+24°C, а в южной части +22...+27°C.

Ветер северо-восточный с переходом на западе страны на юго-восточный, 7-12 м/с.

Сухо будет в западных и северных областях

На западе и севере страны ночью и утром возможен туман, ожидается переменная облачность.

17-18 сентября в большинстве областей +22...+27°C. Температура ночью +7...+12 °C, а в течение дня предполагается +20...+25 °C.

Погода в столице останется неизменной

В Киеве в субботу и воскресенье не будет дождей. Прогнозируется переменная облачность, без осадков, в области местами туман.

Максимальная температура воздуха в субботу будет еще набирать обороты, +22...+23 °C, а в воскресенье уже ожидается +25...+26 °C. Температура ночью +7...+12 °C.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Что ждать следующей недели

На следующей неделе в Украине будет вся теплая и сухая, лишь в среду атмосфера придвинется поближе дождями и небольшим похолоданием на западе и севере.

Погода ближайшая будет без зноя и без холода, сухая, с господствующим солнцем, утренними туманами.