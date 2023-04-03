Об этом информирует Наталья Диденко .

Преимущественно холодно на Вербную неделю будет во всех регионах, кроме восточной части Украины, там температура воздуха будет достигать +14...+18 °С.

Во вторник, 4 апреля, самой холодной ожидается погода в Винницкой области, в западных и северных областях, кроме Сумщины, днем всего +2...+8 °С.

В большинстве центральных и северных областей ожидается +10...+14 °С, на юге и на востоке очень тепло, +14...+18 °С, в Крыму может достичь +20 °С, а в Одесской области свежее, около +12 °С.

Завтра в Украине будет преобладать пасмурная погода.

В ближайшую ночь небольшие дожди и мокрый снег пройдут на западе и севере, а завтра днем дождь ожидается только в Винницкой области, местами в Одесской и Черновицкой областях.

В Киеве с ближайшей синоптической перспективы 4 апреля предполагается самым холодным: ночью +1...+4 °С, днем +6...+7 °С.

Ночью в столице возможен мокрый снег, завтра днем без существенных осадков.

В дальнейшем немного потеплеет, однако дожди продолжатся.