Преимущественно холодно и с осадками: Наталья Диденко рассказала о погоде в Украине на Вербную неделю
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что Вербная неделя будет в Украине местами холодной и сырой вплоть до воскресенья, 9 апреля
Об этом информирует Наталья Диденко .
Преимущественно холодно на Вербную неделю будет во всех регионах, кроме восточной части Украины, там температура воздуха будет достигать +14...+18 °С.
Во вторник, 4 апреля, самой холодной ожидается погода в Винницкой области, в западных и северных областях, кроме Сумщины, днем всего +2...+8 °С.
В большинстве центральных и северных областей ожидается +10...+14 °С, на юге и на востоке очень тепло, +14...+18 °С, в Крыму может достичь +20 °С, а в Одесской области свежее, около +12 °С.
Завтра в Украине будет преобладать пасмурная погода.
В ближайшую ночь небольшие дожди и мокрый снег пройдут на западе и севере, а завтра днем дождь ожидается только в Винницкой области, местами в Одесской и Черновицкой областях.
В Киеве с ближайшей синоптической перспективы 4 апреля предполагается самым холодным: ночью +1...+4 °С, днем +6...+7 °С.
Ночью в столице возможен мокрый снег, завтра днем без существенных осадков.
В дальнейшем немного потеплеет, однако дожди продолжатся.
- По состоянию на утро 3 апреля из-за непогоды обесточены около 2 тыс. абонентов в Киевской области и 3,8 тыс. - в Одесской области. Ремонтные бригады уже приступили к работе.
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