Преемнику Меркель пришлось извиняться за смех во время речи о жертвах наводнения в Германии
Армина Лашету, который заменил на посту главы партии ХДС / ХСС канцлера ФРГ Ангелу Меркель, пришлось извиняться за смех во время речи о жертвах наводнений в Германии
Об этом пишет Spiegel, сообщает Европейская правда .
Инцидент произошел во время визита на землю Северный Рейн-Вестфалия, премьером которой является Армин Лашет, президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Оба политика посетили город Эрфтштадт, который особенно пострадал от наводнения. Там президент выступил с небольшой речью.
На видео попала реакция Лашета, который стоял позади Штайнмайера и во время речи смеялся.
Поведение политика раскритиковали немецкие пользователи соцсетей и его политические союзники.
Сам Лашет уже извинился за свое поведение в twitter.
"Я жалею о впечатлении, которое создал разговор. Это было неуместно, и мне жаль", - написал Лашет.
- Напомним, по состоянию на 18 июля, в немецких федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, погибшим в результате наводнения считаются 156 человек .
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