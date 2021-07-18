Преемнику Меркель пришлось извиняться за смех во время речи о жертвах наводнения в Германии

Об этом пишет Spiegel, сообщает Европейская правда .

Инцидент произошел во время визита на землю Северный Рейн-Вестфалия, премьером которой является Армин Лашет, президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Оба политика посетили город Эрфтштадт, который особенно пострадал от наводнения. Там президент выступил с небольшой речью.

На видео попала реакция Лашета, который стоял позади Штайнмайера и во время речи смеялся.

Поведение политика раскритиковали немецкие пользователи соцсетей и его политические союзники.

Сам Лашет уже извинился за свое поведение в twitter.

"Я жалею о впечатлении, которое создал разговор. Это было неуместно, и мне жаль", - написал Лашет.