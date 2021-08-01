Преемник Меркель пригрозил России новыми санкциями за давление на Украину
Кандидат в канцлеры Германии от ХДС / ХСС Армин Лашет пригрозил России санкциями, если она продолжит оказывать давление на Украину
Об этом сообщает DW .
По его словам, если Россия будет давить на Украину с помощью газопровода "Северный поток-2", ее будут ждать новые санкции.
"Если Россия снова будет агрессивно себя вести по отношению к Украине, то Германия будет принимать меры на национальном уровне и инициирует санкции на уровне Европейского Союза", - сказал Лашет, который сменил на посту председателя партии ХДС / ХСС нынешнего канцлера Германии Ангелу Меркель и претендует на то, чтобы возглавить правительство ФРГ после парламентских выборов.
Он добавил, что угроза санкций поможет предотвратить использование Россией газопровода "Северный поток-2", как геополитического оружия.
"Немецко-американское соглашение дает нам в руки инструмент, с помощью которого мы совместно можем привлечь Россию к ответственности за деструктивные действия. Важно дать России понять, что мы не принимаем, когда она нарушает международное право, атакует гибридными средствами западные демократии или нарушает фундаментальные права человека и гражданина на своей территории "", - подчеркнул Лашет.
- Напомним, 18 июня Армин Лашет заявил, что Россия должна покинуть оккупированные районы востока Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.73
Покупка 26.73Продажа 26.98
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.07
- Актуальное
- Важное