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Преемник Меркель пригрозил России новыми санкциями за давление на Украину

1 августа, 2021 воскресенье
07:38
Мир Армин Лашет

Кандидат в канцлеры Германии от ХДС / ХСС Армин Лашет пригрозил России санкциями, если она продолжит оказывать давление на Украину

Об этом сообщает DW .

По его словам, если Россия будет давить на Украину с помощью газопровода "Северный поток-2", ее будут ждать новые санкции.

"Если Россия снова будет агрессивно себя вести по отношению к Украине, то Германия будет принимать меры на национальном уровне и инициирует санкции на уровне Европейского Союза", - сказал Лашет, который сменил на посту председателя партии ХДС / ХСС нынешнего канцлера Германии Ангелу Меркель и претендует на то, чтобы возглавить правительство ФРГ после парламентских выборов.

Он добавил, что угроза санкций поможет предотвратить использование Россией газопровода "Северный поток-2", как геополитического оружия.

"Немецко-американское соглашение дает нам в руки инструмент, с помощью которого мы совместно можем привлечь Россию к ответственности за деструктивные действия. Важно дать России понять, что мы не принимаем, когда она нарушает международное право, атакует гибридными средствами западные демократии или нарушает фундаментальные права человека и гражданина на своей территории "", - подчеркнул Лашет.

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Россия
санкции
Ангела Меркель
Германия
санкции против России
ХДС/ХСС
Армин Лашет
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