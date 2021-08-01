Преемник Меркель пригрозил России новыми санкциями за давление на Украину

Об этом сообщает DW .

По его словам, если Россия будет давить на Украину с помощью газопровода "Северный поток-2", ее будут ждать новые санкции.

"Если Россия снова будет агрессивно себя вести по отношению к Украине, то Германия будет принимать меры на национальном уровне и инициирует санкции на уровне Европейского Союза", - сказал Лашет, который сменил на посту председателя партии ХДС / ХСС нынешнего канцлера Германии Ангелу Меркель и претендует на то, чтобы возглавить правительство ФРГ после парламентских выборов.

Он добавил, что угроза санкций поможет предотвратить использование Россией газопровода "Северный поток-2", как геополитического оружия.

"Немецко-американское соглашение дает нам в руки инструмент, с помощью которого мы совместно можем привлечь Россию к ответственности за деструктивные действия. Важно дать России понять, что мы не принимаем, когда она нарушает международное право, атакует гибридными средствами западные демократии или нарушает фундаментальные права человека и гражданина на своей территории "", - подчеркнул Лашет.

Напомним, 18 июня Армин Лашет заявил, что Россия должна покинуть оккупированные районы востока Украины.

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