Предыдущий Папа Римский Бенедикт XVI тяжело заболел, его преемник Франциск призвал молиться о нем
Папа Римский Франциск сообщил, что его 95-летний предшественник Бенедикт XVI тяжело болен и призвал "молиться о нем". В настоящее время священнослужитель под постоянным наблюдением врачей
Об этом сообщает Reuters .
В Ватикане заявили, что здоровье Бенедикта в последнее время значительно ухудшилось, но его состояние находится под контролем.
"Я хотел бы попросить вас вознести молитву за Бенедикта, который в тишине поддерживает церковь. Вспомним его. Он очень болен, поэтому попросите Бога поддержать и утешить его в любви к церкви до конца", - сказал Франциск в конце своей еженедельной аудиенции.
Отмечается, что еще несколько недель назад физическое состояние Бенедикта было плохим, однако "ум острым". Последнее фото бывшего Папы датировано 1 декабря, когда встречался с лауреатами теологической премии. Reuters отмечает, что он был "исключительно слабым".
Бенедикт XVI – первый за 600 лет ушедший в отставку понтифик. 28 февраля 2013 года он ушел с поста, заявив, что больше не имеет ни физических, ни умственных сил, чтобы руководить церковью.
- Папа Римский Франциск вскоре после избрания понтификом в 2013 году написал заявление об отставке на случай, если проблемы со здоровьем помешают ему выполнять свои обязанности.
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