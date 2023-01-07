"Предъявите пропуск": журналисты показали, как митрополит УПЦ МП Павел стоит перед шлагбаумом в Лавре

Соответствующее фото у себя в фейсбуке разместила киевская журналистка Марина Шашкова.

"Утром уже поймала "мерседес". К сожалению, "Пашку Мерседеса", - отметила она.

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На фото видно митрополита Павла (Лебедя) с помощником, стоящих перед шлагбаумом.

Впереди расположен дорожный знак "Предъявите пропуск".

2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.

По информации СМИ, среди подсанкционных лиц оказался митрополит церкви Московского патриархата Павел (Лебедь) и близкий ему миллиардер, экс-нардеп Вадим Новинский .

Решение о санкциях СНБО приняло на заседании 1 декабря после "рассмотрения деятельности религиозных организаций на территории Украины в условиях военной агрессии России и для обеспечения духовной независимости, недопущения раскола в обществе по религиозному признаку, содействия консолидации украинского общества и защиты национальных интересов Украины".

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