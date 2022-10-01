Предварительные выводы экспертов указывают на саботаж, - правительство Германии об авариях на "Северных потоках"
Предварительные выводы экспертов по делу повреждения ветвей российских газопроводов в Балтийском море наводят на мысль о саботаже
Об этом заявил спикер федерального правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, сообщает Укринформ.
"В случае повреждения трубопроводов в Балтийском море все указывает на саботаж", — говорится в сообщении.
Спикер проинформировал, что канцлер Олаф Шольц обсудил этот вопрос со своими коллегами - премьер-министрами Дании Мэтте Фредериксен, Норвегии Йонасом Гаром Стере, Швеции Магдаленой Андерссон, а также генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Собеседники согласились, что вся доступная в настоящее время информация указывает на умышленный саботаж на трубопроводах.
Федеральный канцлер пообещал Дании и Швеции, что Германия поддержит совместное расследование инцидентов.
Вместе с партнерами и союзниками в НАТО и ЕС будут усилены обеспечение и защита от саботажа для критической инфраструктуры.
Спикер добавил, что главы правительств также единогласно осудили шаги России по аннексии украинской территории.
Норвегия, Дания, Германия и Швеция будут продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, отметил Гебештрайт.
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