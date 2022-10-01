Об этом заявил спикер федерального правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, сообщает Укринформ.

"В случае повреждения трубопроводов в Балтийском море все указывает на саботаж", — говорится в сообщении.

Спикер проинформировал, что канцлер Олаф Шольц обсудил этот вопрос со своими коллегами - премьер-министрами Дании Мэтте Фредериксен, Норвегии Йонасом Гаром Стере, Швеции Магдаленой Андерссон, а также генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Собеседники согласились, что вся доступная в настоящее время информация указывает на умышленный саботаж на трубопроводах.

Федеральный канцлер пообещал Дании и Швеции, что Германия поддержит совместное расследование инцидентов.

Вместе с партнерами и союзниками в НАТО и ЕС будут усилены обеспечение и защита от саботажа для критической инфраструктуры.

Спикер добавил, что главы правительств также единогласно осудили шаги России по аннексии украинской территории.

Норвегия, Дания, Германия и Швеция будут продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, отметил Гебештрайт.

Байден также назвал взрывы умышленным актом саботажа.

А Путин обвинил во взрывах "англосаксов".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb