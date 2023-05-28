Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Предварительные результаты в Турции: государственное агентство Anadolu говорит об отрыве Эрдогана, оппозиционное Anka - о победе Киличдароглу
Обновлено

Предварительные результаты в Турции: государственное агентство Anadolu говорит об отрыве Эрдогана, оппозиционное Anka - о победе Киличдароглу

28 мая, 2023 воскресенье
19:28
Мир

После того, как в 17:00 по Киеву (18:00 по местному времени) в Турции завершили работу избирательные участки, ведущие информационные агентства страны начали публиковать доступные им данные предварительного подсчета голосов

Государственное агентство Anadolu отдает предпочтение действующему главе турецкого государства Реджепу Тайипу Эрдогану.

Близкое к оппозиции агентство Anka фаворитом симпатий избирателей называет Кемаля Киличдароглу.

Anadolu

Открыты более 60% избирательных урн.

Эрдоган – 55,26%.

Киличдароглу – 44,74%.

Anka

Открыт 41% избирательных урн.

Эрдоган – 50,86%.

Киличдароглу – 49,14%.

Имеются также предварительные данные от турецкой ЦИК.

ЦИК

Открыто 75,6% избирательных урн.

Эрдоган – 54%.

Килидароглу - 46%.

Оппозиция этим данным пока не доверяет.

Новость дополняется

выборы президента
Турция
Реджеп Эрдоган
Читайте также:
МЗС РФ
27 мая, 2023 суббота
В МИД РФ назвали условиями прекращения войны отказ Украины от вступления в ЕС и НАТО и государственный статус русского языка
Лукашенко
27 мая, 2023 суббота
Лукашенко стало плохо в Москве, проведено промывание крови, - белорусский оппозиционер Цепкало
Посол РФ у Британії Андрій Келін
28 мая, 2023 воскресенье
"Мы еще не начинали": посол РФ в Британии предупредил, что эскалация в Украине может достичь невиданного до сих пор уровня
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.12
    Покупка 37.12
    Продажа 37.66
  • EUR
    Покупка 40.04
    Продажа 40.88
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
28 мая
20:04
OPINION
Где Украина?
19:36
На левобережье Херсонщины тем, кто не взял паспорт РФ, угрожают конфискацией авто, - Генштаб
19:29
Интервью
ФСБ выгодна война и заявления Пригожина, но они его не поддержат, - Фейгин
19:17
С Днем Киева враг "поздравил" рекордным количеством "шахедов", - Зеленский
18:20
Андрей Мельниченко
Швейцария собирается выдворить российского химического и угольного магната Мельниченко, - SonntagsBlick
18:15
Интервью
Путин напрямую уже не может управлять, власть ускользает из его рук, - эксперт по безопасности Мусаев
18:00
OPINION
Мы всегда будем на первой линии возможных столкновений
17:33
Ильхам Алиев. 28 мая 2023 года, Лачин (Азербайджан)
"Президент", "министры" и "депутаты" самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республики" должны сдаться, - президент Азербайджана Алиев
17:17
Кличко назвал возможную причину странных вибраций ночью в Киеве
17:17
"Динамо" во второй раз в истории осталось без медалей в УПЛ
17:02
УПЛ: "Шахтер" играет с "Днепром-1", результаты и расписание других матчей 29-го тура
16:57
"Шахтер" победил "Днепр-1" и стал чемпионом Украины по футболу
16:57
Эксклюзив
В Софии Киевской открыли выставку грузинских художников
16:54
Заместитель командира погибшего на блокпосту нацгвардейца Бондаренко: виновник был пьян, его следует наказать
16:05
OPINION
Важно вернуть в украинские святыни украинский мир
15:59
В Одессе владелец домашней нарколаборатории попался на игрушечном оружии
В Одессе владелец домашней нарколаборатории попался на игрушечном оружии
15:45
Азербайджан
Азербайджан отмечает день независимости
15:40
В ЮАР проведут расследование по обвинению посла США в поставке оружия России
15:30
Эксклюзив
Вполне вероятно, что уже сегодня в полночь мы узнаем имя нового президента Турции, - корреспондент Укринформа Будник
15:29
Зеленский предлагает наложить на Иран 50-летние санкции
15:08
Дмитрий Медведев
Медведев угрожает заказным убийством американскому сенатору
14:21
В Тальном на Черкасчине сотни людей провели в последний путь нацгвардейца Вадима Бондаренко, сбитого на КПП при въезде в Киев
14:02
OPINION
Украина как моральный компас Запада
13:58
Пассажирский самолет производства Китая совершил первый коммерческий авиарейс.
13:55
Олимпийская медалистка принесла Украине второе золото Кубка мира по гребле на каноэ
13:14
Эксклюзив
Россияне в Мариуполе пытаются взыскать годовые "долги" за коммуналку, - Андрющенко
12:58
Саудовская Аравия обвинила РФ в несоблюдении договоренностей о сокращении добычи нефти, - WSJ
12:53
В Деснянском районе Киева мужчинам на шашлыках вручили повестки
12:43
Австрия после дебатов объявила о выделении 2 млн евро на разминирование в Украине
12:29
Лавров назвал поставки Украине истребителей F-16 "неприемлемой эскалацией"
12:03
OPINION
Владимир Омелян
Готова ли украинская элита двигаться в ЕС
11:42
Украина получила прямую путевку в Лигу чемпионов
11:41
Польша планирует принять принципиальное решение по строительству первой в стране АЭС к середине лета
11:14
В Гааге на климатическом протесте задержали более 1500 человек, среди них известная актриса
10:21
Три человека, считавшиеся пропавшими без вести в результате ракетного удара россиян по Днепру, погибли
10:19
Эксклюзив
Оперативная пауза на фронте связана с ожиданием россиян контрнаступления ВСУ, - капитан ВСУ
10:13
Инфографика
Курс валют на 28 мая: сколько просят за евро и доллар на черном рынке
10:05
OPINION
США – Китай: политика реверансов
09:53
Обновлено
Во время ночной атаки силы ПВО уничтожили 52 дрона, большинство — в воздушном пространстве Киева и области
09:45
"Мы еще не начинали": посол РФ в Британии предупредил, что эскалация в Украине может достичь невиданного до сих пор уровня
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV