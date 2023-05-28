Предварительные результаты в Турции: государственное агентство Anadolu говорит об отрыве Эрдогана, оппозиционное Anka - о победе Киличдароглу
После того, как в 17:00 по Киеву (18:00 по местному времени) в Турции завершили работу избирательные участки, ведущие информационные агентства страны начали публиковать доступные им данные предварительного подсчета голосов
Государственное агентство Anadolu отдает предпочтение действующему главе турецкого государства Реджепу Тайипу Эрдогану.
Близкое к оппозиции агентство Anka фаворитом симпатий избирателей называет Кемаля Киличдароглу.
Anadolu
Открыты более 60% избирательных урн.
Эрдоган – 55,26%.
Киличдароглу – 44,74%.
Anka
Открыт 41% избирательных урн.
Эрдоган – 50,86%.
Киличдароглу – 49,14%.
Имеются также предварительные данные от турецкой ЦИК.
ЦИК
Открыто 75,6% избирательных урн.
Эрдоган – 54%.
Килидароглу - 46%.
Оппозиция этим данным пока не доверяет.
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