Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter .

По его словам, "устную оценку" по соблюдению Украиной, Грузией и Молдовой рекомендаций ЕС дадут в июне. Отчет о расширении ЕС, во время которого назовут основную оценку, будет обнародован осенью, как и планировалось.

"Устная оценка" Европейской комиссии о состоянии Украины, Молдовы и Грузии по вступлению в ЕС теперь, вероятно, будет названа в июне. Раньше ее планировали озвучить весной. Отчет о расширении ЕС все еще запланирован на осень – вероятно, на октябрь", - говорится в сообщении.