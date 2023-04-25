Предварительную оценку выполнения Украиной рекомендаций по вступлению в ЕС озвучат в июне, - журналист Йозвяк
Еврокомиссия перенесла объявление оценки выполнения Украиной рекомендаций по вступлению в ЕС на июнь, хотя сначала должна была обнародовать ее весной
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter .
По его словам, "устную оценку" по соблюдению Украиной, Грузией и Молдовой рекомендаций ЕС дадут в июне. Отчет о расширении ЕС, во время которого назовут основную оценку, будет обнародован осенью, как и планировалось.
"Устная оценка" Европейской комиссии о состоянии Украины, Молдовы и Грузии по вступлению в ЕС теперь, вероятно, будет названа в июне. Раньше ее планировали озвучить весной. Отчет о расширении ЕС все еще запланирован на осень – вероятно, на октябрь", - говорится в сообщении.
- Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала , что именно от этой оценки выполнения семи рекомендаций будет зависеть дальнейший путь Украины в ЕС. Правительство Украины уже приняло более 70 законов, необходимых для выполнения Соглашения об ассоциации.
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