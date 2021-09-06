"Предварительно можем говорить о самоубийстве": Монастырский о гибели мэра Кривого Рога
Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что по делу о гибели мэра Кривого Рога Константин Павлова предварительно можно говорить о самоубийстве
Об этом Монастырский сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Смерть мэра, как и любого чиновника такого уровня - это всегда путь к политизации, как хотели бы этого избежать. Особенно на местном уровне, где будет смена элит из-за этого", - сказал Монастырский.
Он добавил, что давление на следствие пока не оказывается.
"Вывод же по поводу причин смерти даст полиция - думаю, брифинг будет на следующей неделе. Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие", - сказал Монастырский.
Министр добавил, есть внешние факторы по этому делу, которые уже установили правоохранители: происходил ряд масштабных проверок, аудит бюджета города и были выявлены серьезные злоупотребления.
"Это один из тех моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал финансовые документы. В данном случае - мэр. Полиция придет к однозначному выводу о причинах смерти, об этом скажут на специальном брифинге", - отметил глава МВД.
- В селе Свободное вблизи Кривого Рога сегодня, 15 августа 2021, обнаружено тело городского главы Константина Павлова.
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