"Предварительно можем говорить о самоубийстве": Монастырский о гибели мэра Кривого Рога

Об этом Монастырский сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Смерть мэра, как и любого чиновника такого уровня - это всегда путь к политизации, как хотели бы этого избежать. Особенно на местном уровне, где будет смена элит из-за этого", - сказал Монастырский.



Он добавил, что давление на следствие пока не оказывается.

"Вывод же по поводу причин смерти даст полиция - думаю, брифинг будет на следующей неделе. Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие", - сказал Монастырский.

Министр добавил, есть внешние факторы по этому делу, которые уже установили правоохранители: происходил ряд масштабных проверок, аудит бюджета города и были выявлены серьезные злоупотребления.

"Это один из тех моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал финансовые документы. В данном случае - мэр. Полиция придет к однозначному выводу о причинах смерти, об этом скажут на специальном брифинге", - отметил глава МВД.

В селе Свободное вблизи Кривого Рога сегодня, 15 августа 2021, обнаружено тело городского главы Константина Павлова.