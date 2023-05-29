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Предварительно 2,88 грн/кВт - это конечная цена за электроэнергию до окончания войны, - член НКРЭКУ Бабий

29 мая, 2023 понедельник
18:44
Экономика

Член НКРЭКУ Ольга Бабий отметила, что предложенный тариф на электроэнергию рассчитан на все регионы Украины

Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Решение о повышении цены на электроэнергию и сроки применения будет принимать Кабинет Министров. НКРЭКУ, как регулятор, подал расчет стоимости электроэнергии, которая необходима, чтобы государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые поставляют электроэнергию бытовым потребителям по льготному тарифу, смогли ее поставлять до конца года и в период отопительного сезона 2023-2024 года. Финансовое состояние этих компаний крайне негативное. Рассчитанная цена в два раза ниже рыночной цены за электроэнергию", - подчеркнула Бабий.

По словам члена НКРЭКУ, тариф на электроэнергию не менялся с 2017 года.

"За это время произошли инфляционные процессы, изменилась стоимость топлива и структура рынков. Компания "Энергоатом" финансово не может покрывать разницу цены для населения, которую раньше покрывала. Предложенный тариф рассчитан на все регионы Украины. Применение ночного тарифа остается для потребителей, имеющих двухзонный счетчик" Также будет рассматриваться вопрос особой тарификации для домовладений, имеющих электрическое отопление. Регулятор обратился в Кабинет Министров с просьбой расширить перечень субсидиантов. Предварительно 2,88 грн/кВт - это конечная цена за электроэнергию до окончания войны", - отметила Бабий.

  • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает увеличить тариф на электроэнергию для населения, чтобы сбалансировать систему обеспечения доступности электричества для бытовых потребителей

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