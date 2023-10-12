Предусмотрены три уровня защиты энергообъектов от атак РФ: в Укрэнерго раскрыли детали

Об этом " Радио Свобода " рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Первый уровень – это действительно простая защита от взрывной волны, от обломков. Это преимущественно наполненные песком или биг-беги, или габионы, или какие-то другие конструкции, которые просты, защищают именно от косвенного попадания или ракеты, или "шахеда"" , – сообщил он.

Второй уровень – это защита от прямого попадания дронов, а третий – комплексная защита от "шахедов" и ракет, и она самая сложная, отметил Кудрицкий.

По его словам, защита в виде мешков с песком осталась еще с прошлой зимы, а над двумя другими уровнями защиты специалисты работают и дальше. На вопрос, когда возведение этих конструкций может быть завершено, Кудрицкий сказал, что до ноября, "до холодов должны успеть".

"Мы не можем полностью, на 100% обезопаситься от массированных ракетных или дроновых атак. Но что мы можем сделать? Мы можем снизить этот риск до такого контролируемого уровня. На самом деле что важно? Чтобы энергосистема выжила в течение зимы. Важно, чтобы скорость, с которой враг разрушает энергосистему, не превышала или не сильно превышала скорость, с которой мы восстанавливаем. И тогда ситуация контролируемая", - подчеркнул председатель правления НЭК "Укрэнерго".

Что известно об отопительном сезоне в Украине

12 августа в Минэнерго сообщили, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.

13 августа глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов .

18 августа стало известно, что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 21 сентября, что украинская энергетическая система полностью готова к прохождению осенне-зимнего периода.