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Предупреждение власти от социологов

18 сентября, 2023 понедельник
08:18
Статьи

Петр Бурковский, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, написал важную статью об украинской политике, состоянии нашей демократии и предпосылках победы над Россией ("Не огласка о коррупции, а некомпетентные люди в окружении Президента дают шанс России на победу", УП, 17 сентября)

Поводом для публикации стала паническая реакция власти на июльский опрос общественного мнения с вопросом, несет ли президент Украины персональную ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

78% украинцев ответило "да", противоположного мнения было только 18% респондентов. Для Владимира Зеленского, все еще верящего в общенациональную любовь к себе, это наверняка было потрясением.

Почувствовав "барское настроение", провластные спикеры жестко и цинично атаковали социологов.

Власть должна быть благодарна социологам

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал опрос "очень странным" и "похожим на целенаправленную атаку". Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия расценил исследование манипулятивным. Известие о "заказном характере опроса (со стороны американцев)" унесли в свет также менее известные "слуги".

Социологам ("Деминицативы" и КМИС) лопнуло терпение. Этот стандартный - официально разъяснили - вопрос с учетом конституционных полномочий главы государства, дополнительно усиленных на период военного положения. И социологи стократ правы.
Каждый, кто мало-мальски знает методологию работы социологических компаний, признает вопрос профессиональным и корректным. Более того, власть должна быть благодарна социологам за то, что "меряют температуру" настроений в обществе в ее собственных интересах. Ведь этим летом украинцы почти каждый день узнавали о коррупционных скандалах с участием депутатов, чиновников и руководителей военкоматов, а также в Министерстве обороны и военных администрациях.

Народ начал сетовать, что "воруют больше, чем до войны", и "наши ребята погибают, а эти наживаются на войне".

В такой ситуации понимание того, в глазах ли общества президент, он же Верховный главнокомандующий, персонально ответственный за эти скандалы, оберегает власть в государстве от грубых ошибок, которые могут разрушить национальное единство. А она важна для нас, равно как героизм воинов и профессионализм ВСУ.

Вместо благодарности социологи услышали образы, недостойные демократической власти в демократической стране.

Две стратегические цели Украины

В своей статье Петр Бурковский по пальцам показал Зеленскому и его "слугам" последствия такой политики для государства. Акцентировал на двух проблемах: закрытии монобольшинством электронных деклараций депутатов еще на год (президент под давлением общественности был вынужден это ветировать) и попытки провести президентские и парламентские выборы во время войны. И предупредил, что власть ведет страну к новому Майдану и поражению в войне.

Бурковский цитировал одного из "слуг", для которого открытие электронных деклараций - это требование вроде бы "части общества", а не всех украинцев. Отмечу, что именно таким же способом в ноябре-декабре 2004 года успокаивала себя Партия регионов, когда общественный протест уже чувствовал себя в воздухе.

Еще более жестко прозвучало предупреждение Бурковского об избирательной кампании во время войны: "любой, кто толкает президента и его партию к выборам до момента достижения целей нашей войны за независимость, работает на поражение украинского государства!"

По его мнению, перед Украиной стоят две цели: "стратегическая изоляция Крыма и уничтожение Черноморского флота, лишающего Кремль мотивов держаться за Крым и ставящего под угрозу экспортные потоки России в Черном море" и "создание условий, когда продолжение войны на территории Украины увеличивает вероятность потери управляемости в самой России”.

Прогонят и осудят

Читая статью директора "Деминициатив", я отметил, что разговоры о проведении выборов ведутся уже более года.
Только россияне сбежали из-под Киева и севера страны и потерпели сокрушительное поражение под Изюмом и Лиманом, как во властных кабинетах начались предвыборная беготня. Кулуары Верховной рады кишели от сплетен и предсказаний смещения генерала Валерия Залужного с должности, потому что он стал популярнее "самого президента".

Настроения в армии и обществе, а также дружеские советы союзников сбили этот прилив лихорадки.

Затем последовали спекуляции о выборах весной с. г., проведение которых должна была обеспечить система электронного голосования. Убежден, что это полный абсурд в ситуации с активными боевыми действиями, миллионами внутренних переселенцев и беженцев за границей.

В преддверии весенне-летнего наступления ВСУ под влиянием эйфории от поставки нескольких десятков "Леопардов" во власти заговорили о "победе ко Дню Независимости" и выборах президента весной 2024 года, то есть в конституционный срок. Более сознательные представители власти предупреждали, что это нереально, потому что наступление не будет легким и коротким, а проведение выборов без военных с нуля никто не допустит.

Петр Бурковский добавил новые аргументы в этот список, предельно четко и точно объясняя, почему власти должны заниматься организацией обороны государства и уничтожать коррупцию в своих рядах. Потому что, когда этого не будет делать, тогда украинцы ее снесут и осудят за измену.

Общество
корупція в Україні
Владимир Зеленский
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